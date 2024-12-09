كيف يمكن حماية مريض السرطان من الانفلونزا في الشتاء؟

الوكيل الإخباري- عادة ما يعاني مرضى السرطان من الإصابة بضعف المناعة بشكل كبير وبالتالي زيادة فرص الإصابة بالأنفلونزا خلال فصل الشتاء، مما يتطلب اتباع بعض التعليمات التي يصفها الطبيب المختص.

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طرق الوقاية من الأنفلونزا لمرضى السرطان

هناك العديد من الطرق التي تساعد في الحماية من الأنفلونزا عند الإصابة بالسرطان من بينها:

1- الحصول على اللقاح المضاد للأنفلونزا

يعتبر لقاح الأنفلونزا هو خط الدفاعي الأول والأكثر فعالية، فمن الضروري أن يحصل مريض السرطان على لقاح الأنفلونزا قبل بدء موسم الشتاء بوقت كافي حتى يتمكن الجسم من بناء مناعة كافية، كما يفضل استشارة الطبيب لتحديد نوع اللقاح المناسب لحالة المريض.

2- الحرص على النظافة الشخصية

يجب أن يحرص مريض السرطان على النظافة الشخصية من خلال غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون بشكل متكرر، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، بالإضافة إلى تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام منديل ورقي أو الكوع الداخلي، ويجب الابتعاد تمامًا عن لمس العينين والأنف والفم باليدين غير النظيفة.

3- التباعد الاجتماعي

نظرًا لمناعة الجسم الضعيفة لدى مرضى السرطان فمن الأفضل تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان مثل المراكز التجارية والحفلات، ويفضل الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص وبعضهم البعض.

4- تقوية الجهاز المناعي

تقوية الجهاز المناعي من الأمور الضرورية لدى مريض السرطان حيث يفضل اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات، والحصول على قسط كافي من النوم، بالإضافة إلى ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا للحد من التوتر والقلق.



علاج الأنفلونزا لدى مرضى السرطان

في حالة الإصابة بالإنفلونزا فمن الضروري استشارة الطبيب المختص فورًا عند ظهور أي أعراض للأنفلونزا للحصول على العلاج المناسب، حيث يعتبر العلاج المبكر للأنفلونزا من الأمور الضرورية لتقليل المضاعفات، مع الحرص الشديد على الراحة التامة وشرب كمية كبيرة من السوائل.