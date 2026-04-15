كيف يمكن للصيام أن يطيل العمر؟!

الأربعاء، 15-04-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري-   تكشف دراسة جديدة عن أن الفوائد الصحية المرتبطة بالصيام المتقطع وتقييد السعرات الحرارية لا ترتبط بالصيام نفسه بقدر ما ترتبط بما يحدث في الجسم بعده خلال مرحلة إعادة التغذية.

وتبين أن الجسم يعيد ضبط عملياته الأيضية بشكل معقد قد يكون هو المفتاح الحقيقي لإطالة العمر.

ووجد فريق البحث من مركز "يو تي ساوث وسترن" الطبي، أن التأثير الإيجابي للصيام على العمر لا ينتج مباشرة عن الامتناع عن الطعام، بل عن التحولات البيولوجية التي تطرأ عند العودة إلى تناول الغذاء.

واعتمد الباحثون في نتائجهم على تجارب أُجريت على دودة Caenorhabditis elegans، وهي كائن حي بسيط يُستخدم على نطاق واسع في الأبحاث العلمية، مع احتمال أن تنعكس هذه النتائج مستقبلا على فهم صحة الإنسان والشيخوخة.

وعند الصيام، تبدأ الخلايا باستهلاك مخزونها من الغلوكوز سريعا، ثم تتحول إلى حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة. وتتحكم في هذه العملية بروتينات أهمها بروتين يعرف باسم NHR-49، الذي ينشط عندما تنخفض مستويات الطاقة، فيحفّز الخلايا على استخدام الدهون كمصدر بديل.

 
 


