لأمعاء صحية وقلب قوي.. 9 أطعمة غنية بالألياف

الوكيل الإخباري- أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساهم في تحسين صحة القلب، خفض ضغط الدم، تقليل الالتهابات، وتحسين مستويات السكر في الدم.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء. إليكم تسع أطعمة غنية بالألياف توفر هذه الفوائد الصحية:



العدس

يعد العدس مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف والحديد، ويدعم صحة القلب والهضم ومستويات الطاقة.

الحمص

يحتوي الحمص على كميات كبيرة من البروتين والألياف والدهون الصحية، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم ونمو العضلات.

التفاح

التفاح هو مصدر ممتاز للألياف وفيتامين "سي"، ويساهم في تعزيز المناعة وتحسين الهضم وصحة القلب.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة، الفيتامينات والألياف، مما يساعد في دعم صحة البصر، المناعة وصحة الأمعاء.

البروكلي

يحتوي البروكلي على فيتامينات ومعادن وألياف، ويعزز الهضم وصحة العظام والقلب، ويملك خصائص مضادة للالتهابات.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، مما يدعم صحة القلب والجهاز الهضمي ويساهم في تقليل الالتهابات.

التوت

التوت بمختلف أنواعه غني بمضادات الأكسدة، الفيتامينات والألياف، ويعزز المناعة ويحارب الالتهابات والأمراض المزمنة.

الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة الكثير من الألياف، فيتامينات "بي" والمعادن، وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم.

الفاصوليا

الفاصوليا مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، وتعمل على تحسين الهضم وبناء العضلات وتعزيز صحة القلب.



في الختام: إضافة هذه الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز صحتك العامة.