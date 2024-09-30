لانش بوكس صحي لطفلك في حقيبة المدرسة.. ما مكوناته؟

02:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704724 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- الوجبة التي يحصل عليها الطفل في المدرسة، من الوجبات المهمة التي يحتاجها الطفل خلال يومه الدراسي، فهي تساهم في توفير الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لدعمه في نشاطاته التعليمية واللعب، وينبغي أن تتكون هذه الوجبة من مكونات صحية ومتوازنة تضمن تلبية احتياجاته الغذائية. اضافة اعلان





قال الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، إن البروتينات ضرورية لنمو الطفل وتطوير عضلاته، مشيرًا إلى إمكانية تضمين صدور دجاج مشوي لوجبة الأطفال، وبيض مسلوق، وحمص أو فول؛ لأنها خيارات نباتية غنية بالبروتين.



وأضاف الوصيف، أن الكربوهيدرات المعقدة تساهم في توفير الطاقة المستدامة، متمثلة في: "خبز القمح، الأرز البني أو المكرونة الكاملة"، موضحًا أن الخضراوات مصدرًا مهمًا للفيتامينات والمعادن، ويمكن إضافة شرائح الخيار، والجزر المبشور، والطماطم.



أما الفواكه، أكد استشاري التغذية العلاجية أنها مصدر ممتاز للفيتامينات والألياف، مؤكدًا أن التفاح أو الموز من الفواكه سهلة الحمل وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة، فضلا عن العنب أو البرتقال واللذين يعتبرا من الخيارات المنعشة والصحية.



وشدد الوصيف، على تناول الألبان والزبادي، باعتبارهما من المصادر المهمة للكالسيوم، ويمكن تحليتهما بالعسل أو قطع فواكه، مضيفًا أنه ينبغي تناول جبن قليل الدسم كوجبة خفيفة أو في السندوتشات، بالإضافة إلى وضع المكسرات والبذور كمصادر جيدة للدهون الصحية، مثل: "اللوز أو عين الجمل، بذور الشيا".



وحذر استشاري التغذية، الأمهات من الإكثار من الأطعمة المقلية والوجبات السريعة قدر الإمكان، فضلا عن استخدم عبوات مخصصة للحفاظ على درجة حرارة الطعام، مشددًا على تشجيع الطفل على اختيار بعض المكونات؛ للتعزيز من شغفه بتناول الطعام الصحي.