لا تتخلص منها.. قشور الفاكهة قد تمنح الخبز فوائد إضافية - صور

ويستخدم خبراء التغذية مسحوق القشور المجففة في صناعة الخبز والمعجنات، بعد تنظيفها وتجفيفها وطحنها، لإضافة قيمة غذائية ونكهة مميزة. وتعد قشور التفاح والحمضيات والموز من الأنواع التي يمكن الاستفادة منها بكميات معتدلة.
ولا تقتصر فوائد القشور على الطعام، إذ يمكن استخدامها في إعداد الشاي العطري، وتتبيل الحلويات، وصناعة منظفات طبيعية، وسماد عضوي للنباتات، إضافة إلى تعطير المنزل.
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