الأحد 2026-07-19 03:53 م

لا تتخلص منها.. قشور الفاكهة قد تمنح الخبز فوائد إضافية - صور

شسصثيق
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   يعتاد كثيرون على التخلص من قشور الفاكهة، رغم أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقد تكون أكثر تركيزاً من بعض العناصر الموجودة في اللب.

اضافة اعلان


ويستخدم خبراء التغذية مسحوق القشور المجففة في صناعة الخبز والمعجنات، بعد تنظيفها وتجفيفها وطحنها، لإضافة قيمة غذائية ونكهة مميزة. وتعد قشور التفاح والحمضيات والموز من الأنواع التي يمكن الاستفادة منها بكميات معتدلة.


ولا تقتصر فوائد القشور على الطعام، إذ يمكن استخدامها في إعداد الشاي العطري، وتتبيل الحلويات، وصناعة منظفات طبيعية، وسماد عضوي للنباتات، إضافة إلى تعطير المنزل.

 

*إعداد الشاي العطري

Image1_7202619112822136881641.jpg

 

* سماد عضوي للنباتات

Image1_7202619113027206243233.jpg

 

* استخدام القشور في تعطير المنزل

Image1_7202619113156748166838.jpg

ويُنصح بغسل القشور جيداً قبل استخدامها واختيار فواكه موثوقة المصدر، مع التأكد من أن القشرة صالحة للأكل وتجنب الإفراط في تناولها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية "الهاشمية" تدخل قائمة الجامعات المعتمدة دوليًا في إعداد المعلمين

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الخميس المقبل

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مضي الوزارة في ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع، من خلال تشجيع الموظفين على طرح مبادرات وأفكار قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن الابتكار والريادة ي

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال

أخبار الشركات زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال



 
 






الأكثر مشاهدة

 