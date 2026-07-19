لا تتخلص منها.. قشور الفاكهة قد تمنح الخبز فوائد إضافية - صور

الوكيل الإخباري- يعتاد كثيرون على التخلص من قشور الفاكهة، رغم أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقد تكون أكثر تركيزاً من بعض العناصر الموجودة في اللب.

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ويستخدم خبراء التغذية مسحوق القشور المجففة في صناعة الخبز والمعجنات، بعد تنظيفها وتجفيفها وطحنها، لإضافة قيمة غذائية ونكهة مميزة. وتعد قشور التفاح والحمضيات والموز من الأنواع التي يمكن الاستفادة منها بكميات معتدلة.



ولا تقتصر فوائد القشور على الطعام، إذ يمكن استخدامها في إعداد الشاي العطري، وتتبيل الحلويات، وصناعة منظفات طبيعية، وسماد عضوي للنباتات، إضافة إلى تعطير المنزل.

*إعداد الشاي العطري

* سماد عضوي للنباتات

* استخدام القشور في تعطير المنزل