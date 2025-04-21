لا تتخلص منها- 4 فوائد مذهلة لخيوط الموز

الوكيل الإخباري- إذا كنت من الأشخاص الذين يزيلون خيوط الموز قبل تناوله، فقد تفوّت على جسمك فوائد صحية هامة، إذ تحتوي هذه الخيوط الرفيعة على عناصر غذائية مفيدة لا تقل أهمية عن لبّ الموز نفسه، بحسب ما ذكره موقعي India Express وPubMed.

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🟡 أبرز فوائد خيوط الموز:

- تحسين الهضم

تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتقلل خطر الإصابة بالإمساك.

- دعم فقدان الوزن

تساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من تناول السعرات الحرارية.

- غنية بالمعادن والفيتامينات

تحتوي على:

البوتاسيوم: يساهم في ضبط ضغط الدم.

المغنيسيوم: يدعم صحة الأعصاب والعضلات.

فيتامين A وB6: يعززان وظائف الجسم الحيوية.

- ضبط سكر الدم

تُبطئ خيوط الموز امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد في استقرار مستويات السكر لدى مرضى السكري.



وينصح خبراء التغذية بعدم إزالة هذه الخيوط عند تناول الموز للاستفادة القصوى من فوائده الصحية.