الإثنين 2025-04-21 11:24 ص
 

لا تتخلص منها- 4 فوائد مذهلة لخيوط الموز

لبلاا
تعبيرية
 
الإثنين، 21-04-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   إذا كنت من الأشخاص الذين يزيلون خيوط الموز قبل تناوله، فقد تفوّت على جسمك فوائد صحية هامة، إذ تحتوي هذه الخيوط الرفيعة على عناصر غذائية مفيدة لا تقل أهمية عن لبّ الموز نفسه، بحسب ما ذكره موقعي India Express وPubMed.

اضافة اعلان


🟡 أبرز فوائد خيوط الموز:
- تحسين الهضم
تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتقلل خطر الإصابة بالإمساك.
- دعم فقدان الوزن
تساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من تناول السعرات الحرارية.
- غنية بالمعادن والفيتامينات
تحتوي على:
البوتاسيوم: يساهم في ضبط ضغط الدم.
المغنيسيوم: يدعم صحة الأعصاب والعضلات.
فيتامين A وB6: يعززان وظائف الجسم الحيوية.
- ضبط سكر الدم
تُبطئ خيوط الموز امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد في استقرار مستويات السكر لدى مرضى السكري.


وينصح خبراء التغذية بعدم إزالة هذه الخيوط عند تناول الموز للاستفادة القصوى من فوائده الصحية.

 

الكونسلتو  

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة

قف

عربي ودولي الفاتيكان يُعلن وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس

النائب رباع الظهراوي

أخبار محلية النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"

قفلب

منوعات شاب يعتدي على والده في الشارع ويشعل غضب الأتراك - فيديو

ل

شؤون برلمانية النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

لبلاا

طب وصحة لا تتخلص منها- 4 فوائد مذهلة لخيوط الموز

جانب من افتتاح جلسة النواب اليوم الإثنين

شؤون برلمانية النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

ا

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة



 
 





الأكثر مشاهدة