لا تشرب القهوة على الريق.. والسبب لن تتخيله

الوكيل الإخباري- حذرت دراسة طبية بريطانية حديثة من شرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار صباحا، أو على الريق كما يفعل كثيرون؛ لكن ما السبب؟



الجواب هو ان الدراسة وجدت أن شرب القهوة قبل وجبة الإفطار يعوق التمثيل الغذائي، إذ تضعف القهوة استجابة سكر الدم بنسبة 50 % عند تناولها على معدة فارغة.



وأجرى الدراسة باحثون في “جامعة باث” (University of Bath) في المملكة المتحدة، وذلك وفقا لتقرير في “ذي إندبندنت” (The Independent)، ونشرت الدراسة في “المجلة البريطانية للتغذية” (British Journal of Nutrition).



ولكن من خلال تأجيل شرب القهوة إلى ما بعد الإفطار، وجد الباحثون أن قدرة أجسامنا على التعامل مع الطعام بشكل صحي قد تحسنت بشكل كبير.



ونظرا لأهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم لدينا ضمن نطاق آمن للحد من مخاطر أمراض مثل السكري وأمراض القلب، يعتقد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن يكون لها آثار صحية بعيدة المدى.



وشملت الدراسة 29 من الرجال والنساء الأصحاء، تم وضعهم في ظروف مختلفة، شملت النوم بشكل طبيعي ليلا، ثم شربوا مشروبا سكريا صباحا لتقييم قدرة الجسم على ضبط سكر الدم، والنوم بشكل سيء حيث تم إيقاظ المشاركين في الدراسة لمدة 5 دقائق كل ساعة ليلا، ثم شربوا مشروبا سكريا صباحا، والنوم بشكل سيء ثم شرب القهوة صباحا قبل 30 دقيقة من تناول المشروب السكري.



أظهرت النتائج أن ليلة واحدة من النوم المتقطع لم تؤد إلى تفاقم استجابات المشاركين لنسبة الغلوكوز في الدم عند وجبة الإفطار مقارنة بليلة النوم العادية.



ولكن تناول القهوة قبل الإفطار زاد من استجابة غلوكوز الدم للمشروب السكري اللاحق بنحو 50 % أعلى، مما يعني أن القهوة أثرت سلبيا في قدرة الجسم على ضبط الغلوكوز في الدم.



وقال البروفيسور جيمس بيتس، المدير المشارك لمركز التغذية والتمارين الرياضية والتمثيل الغذائي في جامعة باث، في تصريح للإندبندنت “هذه الدراسة مهمة ولها آثار صحية بعيدة المدى.. ببساطة، تضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم عندما يكون أول ما يتلامس مع أجسادنا هو القهوة ، خاصة بعد ليلة من النوم المتقطع، وقد نحسن هذا من خلال تناول الطعام أولا ثم شرب القهوة لاحقا إذا شعرنا أننا ما زلنا بحاجة إليها، معرفة هذا يمكن أن يكون له فوائد صحية مهمة لنا جميعا”.



فوائد القهوة



مع ذلك هناك فوائد عديدة للقهوة عند تناولها بشكل صحي، إذ وفقا لمراجعة بحثية منشورة في مجلة “بلانتا ميديكا” (Planta Medica)، فإن استهلاك القهوة قد يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني وأمراض الكبد.



وهناك أيضا دليل على أن القهوة منزوعة الكافيين، في بعض النواحي، لها فوائد مماثلة للقهوة العادية، مما يشير إلى أنه إضافة إلى الكافيين، تسهم المكونات الأخرى في تأثيرات حماية الصحة.

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