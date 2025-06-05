لا تغامر بصحتك... ما خطورة شراء "بطيخ ع السكّين"؟

الوكيل الإخباري- في أيام الصيف الحارّة، يقبل الكثير من الناس على شراء فاكهة البطيخ بحثًا عن الانتعاش والترطيب، وغالبًا ما يختار البعض شراء "البطيخة على السكين" من الباعة المتجولين، أي أن يُطلب من البائع شقّ البطيخة بالسكين لإظهار لونها وطعمها قبل الشراء.

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