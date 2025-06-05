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لا تغامر بصحتك... ما خطورة شراء "بطيخ ع السكّين"؟

ييلي
تعبيرية
 
الخميس، 05-06-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   في أيام الصيف الحارّة، يقبل الكثير من الناس على شراء فاكهة البطيخ بحثًا عن الانتعاش والترطيب، وغالبًا ما يختار البعض شراء "البطيخة على السكين" من الباعة المتجولين، أي أن يُطلب من البائع شقّ البطيخة بالسكين لإظهار لونها وطعمها قبل الشراء.

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ورغم أن هذه الطريقة تُطمئن المشتري حول جودة الفاكهة، إلا أن الخبراء يحذرون من مخاطر صحية كبيرة قد تُسببها هذه العادة الشائعة.

ما المقصود بـ"بطيخ على السكين"؟
هو أسلوب بيع يعتمد على فتح البطيخة بالسكين مباشرة في الشارع أو السوق قبل الشراء، لإقناع الزبون بلونها الأحمر ونضجها. لكن هذه العملية قد تكون مليئة بالمخاطر إذا لم تُراعَ فيها شروط النظافة والتعقيم.

ما الخطر الحقيقي في هذه العادة؟
1. تلوث القشرة الخارجية
قشرة البطيخ تلامس التربة خلال نموها، وقد تحمل بقايا مبيدات، براز حيوانات، أو جراثيم خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية (E. coli). وعند تقطيع البطيخ بسكين غير معقّم دون غسل القشرة، تنتقل هذه الملوثات مباشرة إلى الجزء الداخلي الذي يتم تناوله.
2. استخدام أدوات غير نظيفة
غالبًا ما يستخدم الباعة المتجولون سكاكين وأسطح تقطيع لا يتم تنظيفها أو تعقيمها باستمرار. وهذا يُضاعف من احتمالية التلوث البكتيري، خاصة إذا تم استخدام السكين نفسه لتقطيع فواكه متعددة.
3. البيع في بيئات غير صحية
غالبًا ما تباع هذه الفواكه في أماكن مكشوفة معرضة للغبار وأشعة الشمس والذباب، ما يجعلها بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، ويزيد من احتمال التسمم الغذائي بعد تناولها.

ماذا يمكن أن يحدث إذا تناولت بطيخًا ملوثًا؟
أعراض التسمم الغذائي: غثيان، قيء، إسهال، آلام في البطن، ارتفاع في درجة الحرارة.
خطر على الفئات الحساسة: مثل الأطفال، الحوامل، كبار السن، ومرضى المناعة، حيث قد تكون الأعراض أكثر حدة وتستدعي العلاج الفوري.

كيف نتجنب الخطر؟
اغسل البطيخ جيدًا بالماء الجاري قبل التقطيع، حتى لو كنت لن تأكل القشرة.
لا تشتري البطيخ المقطّع مسبقًا أو المعروض في الشوارع، خاصة إن لم يكن محفوظًا في بيئة باردة ونظيفة.
استخدم أدوات نظيفة عند تقطيع الفاكهة في المنزل.
تجنّب التذوق من الباعة الذين يقطعون البطيخ أمامك في أماكن غير صحية.

 
gnews

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