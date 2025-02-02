لتحصل على نوم هادئ.. تجنب شرب القهوة بعد هذا الوقت!

الوكيل الإخباري- القهوة هي المشروب المفضل للكثيرين حول العالم، سواء كانت باردة أو ساخنة، لكنها قد تؤثر بشكل كبير على جودة النوم إذا تم تناولها في وقت متأخر من اليوم. وفقًا للجمعية الأمريكية للقلب، فإن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الإدراك والمزاج، بالإضافة إلى أمراض القلب والأيض.

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الوقت المثالي لتناول القهوة

إذا كنت ترغب في الحصول على نوم هادئ ومريح، ينصح الخبراء بعدم شرب القهوة بعد الساعة 2 مساءً إلى 4 مساءً، وذلك لأن جسمك يحتاج من 6 إلى 8 ساعات للتخلص من الكافيين. تناول القهوة في وقت متأخر قد يسبب صعوبة في النوم ليلاً.



لماذا يبقيك الكافيين مستيقظًا؟

الكافيين يعمل كمنبه لزيادة اليقظة ومنح الطاقة، ويبدأ تأثيره بعد حوالي 30 دقيقة من تناوله. مع ذلك، يظل الكافيين في جسمك لفترة أطول، حيث يستغرق حوالي 4 إلى 6 ساعات للتخلص منه بشكل كامل، وقد يستغرق وقتًا أطول لدى بعض الأشخاص.



علامات الإفراط في تناول الكافيين

قد تكون عرضة لآثار سلبية إذا تناولت الكثير من الكافيين. من علامات الإفراط:

الأرق

القلق

اضطراب المعدة

سرعة ضربات القلب

الدوخة

باختصار: للقهوة فوائد كبيرة ولكن توقيت تناولها مهم لضمان نوم هادئ وصحي.