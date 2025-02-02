لتحصل على نوم هادئ.. تجنب شرب القهوة بعد هذا الوقت!

الوقت المثالي لتناول القهوة
إذا كنت ترغب في الحصول على نوم هادئ ومريح، ينصح الخبراء بعدم شرب القهوة بعد الساعة 2 مساءً إلى 4 مساءً، وذلك لأن جسمك يحتاج من 6 إلى 8 ساعات للتخلص من الكافيين. تناول القهوة في وقت متأخر قد يسبب صعوبة في النوم ليلاً.
لماذا يبقيك الكافيين مستيقظًا؟
الكافيين يعمل كمنبه لزيادة اليقظة ومنح الطاقة، ويبدأ تأثيره بعد حوالي 30 دقيقة من تناوله. مع ذلك، يظل الكافيين في جسمك لفترة أطول، حيث يستغرق حوالي 4 إلى 6 ساعات للتخلص منه بشكل كامل، وقد يستغرق وقتًا أطول لدى بعض الأشخاص.
علامات الإفراط في تناول الكافيين
قد تكون عرضة لآثار سلبية إذا تناولت الكثير من الكافيين. من علامات الإفراط:
الأرق
القلق
اضطراب المعدة
سرعة ضربات القلب
الدوخة
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