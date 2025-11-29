لتقوية المناعة- إليك أفضل وقت لتناول الثوم

الوكيل الإخباري- يُستخدم الثوم على نطاق واسع في الطهي لفوائده الصحية العديدة، وخاصة في دعم المناعة، وصحة القلب، وتقليل الالتهابات، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.



⭐ أفضل وقت لتناول الثوم لتقوية المناعة

الصباح على معدة فارغة هو الوقت الأفضل للاستفادة القصوى من الثوم، إذ يعزز امتصاص مركباته النشطة ويقوّي المناعة.

تناوله مساءً مع العشاء يساعد على تقليل الالتهابات ليلًا ويساعد على نوم أفضل.



🌿 فوائد تناول الثوم الصحية

1) تعزيز المناعة

يحتوي على مركب الأليسين الذي يدعم عمل الخلايا المناعية ويقلل الالتهابات.

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتحمي من الأمراض المزمنة.

2) تعزيز صحة القلب

يساعد على تنظيم ضغط الدم.

يساهم في خفض الكوليسترول الضار LDL.

3) تقليل الالتهابات

له تأثيرات قوية مضادة للالتهاب، مفيدة في حالات مثل التهاب المفاصل وبعض الأمراض المزمنة.

4) تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعمل كمضاد حيوي طبيعي يعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

يساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.



📊 القيمة الغذائية لفص ثوم (3 جرامات)

السعرات: 4.47

البروتين: 0.19 جم

الكربوهيدرات: 0.99 جم

الألياف: 0.06 جم

الكالسيوم: 5.43 مجم

المغنيسيوم: 0.75 مجم

فيتامين C: 0.93 مجم

الزنك: 0.035 مجم

