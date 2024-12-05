لحمل بدون إنفلونزا- تناولي هذا المشروب يوميًا

الوكيل الإخباري- يعتبر ماء الليمون من المشروبات المفيدة للنساء أثناء الحمل، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز صحة الأم ودعم نمو الجنين.



فوائد ماء الليمون للحامل

1- ترطيب الجسم

تصبح الحامل أقل عرضة للإصابة بالجفاف عند تناول ماء الليمون، لأنه يساعد على إمداد جسدها بالترطيب اللازم، مما يوفر لها حماية ضد الصداع والتورم والدوخة.



2- تخفيف الغثيان الصباحي

يمكن للحامل التغلب على الغثيان الصباحي عن طريق مص الليمون، لأنه من الأطعمة المضادة للقيء. وفي دراسة عشوائية، وجد الباحثون أن استنشاق رائحته يقلل الشعور بالرغبة في التقيؤ المرتبط بالحمل.



2- ضبط ضغط الدم

يصبح ضغط الدم لدى الحامل أكثر استقرارًا عند تناول ماء الليمون، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الأوعية الدموية وخفض الضغط المرتفع، بحسب إحدى الدراسات.



3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يقلل ماء الليمون من المشاكل الهضمية المرتبطة بالحمل، لأنه من المشروبات التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج عسر الهضم ومنع الإمساك.



4- تقوية المناعة

يجعل ماء الليمون الحامل بمنأى عن الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأن فيتامين سي المتوفر به يقوي الجهاز المناعي ويعزز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات.



5- دعم نمو عظام الجنين

عند تناول 100 جرام من ماء الليمون أثناء الحمل، تحصل الأم على 26 ملليجرام من الكالسيوم و8 ملليجرامًا من المغنيسيوم، وهما من المعادن التي تدعم عملية نمو وتطور عظام الجنين.



6- تقليل تورم الجسم

يساعد ماء الليمون الحامل على التخلص من التورم الناتج عن احتباس السوائل بالجسم، نظرًا لخصائصه المدرة للبول، بالإضافة قدرته على تعزيز وظائف الكليتين.



7- ديتوكس طبيعي

يساهم ماء الليمون في تنقية جسم الحامل من السموم، مما يجعلها أقل عرضة للإصابة بالعدوى.



8- تسهيل الولادة الطبيعية

يُعتقد أن شرب ماء الليمون خلال فترة الحمل من العادات الغذائية التي تساعد على تسهيل عملية الولادة الطبيعية، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت صحة ذلك.



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