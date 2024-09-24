لخفض الكوليسترول.. 6 مشروبات تناولها على الريق

1- الزنجبيل بالليمون
تناول مشروب الزنجبيل بالليمون على الريق يحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يخفض الكوليسترول الضار بالدم، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.
2- الحليب الذهبي
هو مشروب يتكون من اللبن الدافئ ممزوج بمسحوق الكركم. إذا حرص الإنسان على تناوله على الريق، ستنخفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.
3- الماء المحلى بالعسل مع الثوم
تشهد مستويات الكوليسترول الضار بالدم انخفاضًا ملحوظًا عند تناول كوب من الماء الفاتر على الريق، بشرط تحليته بملعقة صغيرة من عسل النحل وإضافة 3 فصوص من الثوم المفروم إليه.
4- عصير الأملا
يلعب عصير الأملا على الريق دورًا كبيرًا في خفض الكوليسترول الضار بالدم، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
5- عصير الطماطم
يمثل عصير الطماطم على الريق أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه فعال في خفض الكوليسترول الضار بالدم، لاحتوائه على الألياف الغذائية والليكوبين والنياسين.
6- الشاي الأخضر
فقدان الوزن ليس الفائدة الوحيدة التي يحصل عليها الجسم عند تناول الشاي الأخضر على الريق، بل يساهم أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالدم، لغناه بمضادات الأكسدة والكاتيكين.
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