لخفض الكوليسترول.. 6 مشروبات تناولها على الريق

الوكيل الإخباري- إذا كنت ترغب في خفض الكوليسترول الضار بالدم بصورة طبيعية، هناك مشروبات قد تساعد على ذلك، بشرط تناولها على معدة فارغة.

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مشروبات تخفض الكوليسترول على الريق



1- الزنجبيل بالليمون

تناول مشروب الزنجبيل بالليمون على الريق يحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يخفض الكوليسترول الضار بالدم، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.



2- الحليب الذهبي

هو مشروب يتكون من اللبن الدافئ ممزوج بمسحوق الكركم. إذا حرص الإنسان على تناوله على الريق، ستنخفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.