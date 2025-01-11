لخفض الكوليسترول .. 7 عادات صباحية تحمل السر

الوكيل الإخباري- يعد الكوليسترول، وهو مادة شمعية موجودة في الدم، ضروريًا لبناء الخلايا، ولكن الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا.

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وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية WHO، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يسبب 2.6 مليون حالة وفاة (4.5٪ من الإجمالي). ويزيد ارتفاع نسبة الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ما يجعل من المهم السيطرة عليه.



وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، في حين أن الأدوية يمكن أن تساعد، فإن إجراء تعديلات صغيرة على نمط الحياة - بدءًا من العادات الصباحية - يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، كما يلي:



ماء دافئ بالليمون

إن شرب الماء الدافئ مع عصرة ليمون طازج على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تطهير الجهاز الهضمي وتحسين التمثيل الغذائي للدهون. يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL وتمنع تراكم الترسبات في الشرايين. إنها طريقة بسيطة ولكنها منعشة لبدء اليوم.



وجبة فطور غنية بالألياف

يمكن تضمين الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان وبذور الشيا أو الفواكه مثل التفاح والموز، في وجبة الفطور. ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم. تساعد هذه العادة على خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة وتجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.



حفنة من المكسرات

إن تناول وجبة خفيفة من المكسرات مثل اللوز أو الجوز أو بذور الكتان في الصباح يعد من العادات الصحية. المكسرات غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد HDL مع خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL.



المشي السريع

إن المشي السريع لمدة 20-30 دقيقة كل صباح يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول. النشاط البدني المنتظم يعزز نسبة الكوليسترول الجيد ويساعد على تقليل الدهون الثلاثية. يعمل المشي في الصباح أيضًا على تحسين الدورة الدموية وتحديد نغمة إيجابية لبقية اليوم.



اليوغا الصباحية أو التمدد

يمكن لأوضاع اليوغا اللطيفة أو تمارين التمدد أن تقلل من التوتر، وهو عامل معروف يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول. تحفز أوضاع اليوغا الدورة الدموية وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية. إن مجرد ممارسة التمارين لمدة 10-15 دقيقة يمكن أن تحدث فرقًا.



الشاي الأخضر

بدلاً من القهوة إذا كان الشخص من محبي القهوة، يمكنه محاولة استبدالها بالشاي الأخضر. إن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار. إن شرب كوب من الشاي الأخضر في الصباح يمكن أن يمنح دفعة لطيفة من الطاقة مع حماية القلب.



تجنب الأطعمة السكرية

يجب التخلص من الحبوب السكرية والمعجنات والمشروبات المحلاة على وجبة الفطور. إن السكر الزائد يمكن أن يرفع الدهون الثلاثية ويخفض مستويات الكوليسترول الجيد. يمكن اختيار المُحليات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة الطازجة لإرضاء الشهية للحلويات.