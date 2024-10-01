 
الثلاثاء 2024-10-01 02:05 م
 
 

لسد الشهية..4 أنواع من الشاي تناولها في الرجيم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   تبحث عن مشروب يثبط شهيتك؟ هناك أنواع من الشاي قد تساعدك على ذلك، لأنها فعالة في تقليل الشعور بالجوع لساعات طويلة، مما يساهم في إنقاص الوزن.اضافة اعلان


أفضل أنواع الشاي للشعور بالشبع
1- شاي النعناع
يقلل شاي النعناع من السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، لأنه يساعد على كبح الشهية، بالإضافة إلى قدرته على تحسين الهضم وتخفيف انتفاخ البطن.

2- شاي الزنجبيل
في دراسة صغيرة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون شاي الزنجبيل يتناولون كمية أقل من الطعام، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على زيادة الشعور بالشبع.

3- الشاي الأخضر
يزداد الشعور بالشبع بعد تناول الشاي الأخضر، لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يساهم في السيطرة على الشهية المفتوحة، علاوة على دوره في تحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.

4- شاي الشمر
يلعب شاي الشمر دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، بفضل قدرته على قمع الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل.
 
gnews

أحدث الأخبار

تكريم جلالة الملك للمقدم شهاب العابد

مناسبات تهنئة لـ المقدم شهاب العابد بفوزه بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي مباحثات إيرانية قطرية في الدوحة للوقوف على تداعيات حرب لبنان

أرشيفية

أخبار محلية الحكومة: اللعب بالنسيج الأردني ممنوع.. ورجال الأمن يستحقون التبجيل

مسيرة إسرائيلية بالقرب من حدود لبنان

عربي ودولي حزب الله و"يونيفيل" يقولان إنه ما من توغل بري إسرائيلي الآن في لبنان

نجيب ميقاتي

عربي ودولي ميقاتي: لبنان يواجه اخطر المحطات في تاريخه

الليرة الانجليزية تصل الى 435 دينارا

اقتصاد محلي مع تذبذب أسعار الذهب.. إلى كم وصل سعر الليرة في الأردن ؟

أرشيفية

أخبار محلية الملك يستهل زيارة عجلون بافتتاح المركز الثقافي

أرشيفية

أخبار محلية الملك لرئيس الوزراء العراقي: ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة



 


الأكثر مشاهدة





عاجل