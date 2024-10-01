لسد الشهية..4 أنواع من الشاي تناولها في الرجيم

11:04 ص

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الوكيل الإخباري- تبحث عن مشروب يثبط شهيتك؟ هناك أنواع من الشاي قد تساعدك على ذلك، لأنها فعالة في تقليل الشعور بالجوع لساعات طويلة، مما يساهم في إنقاص الوزن. اضافة اعلان





أفضل أنواع الشاي للشعور بالشبع

1- شاي النعناع

يقلل شاي النعناع من السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، لأنه يساعد على كبح الشهية، بالإضافة إلى قدرته على تحسين الهضم وتخفيف انتفاخ البطن.



2- شاي الزنجبيل

في دراسة صغيرة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون شاي الزنجبيل يتناولون كمية أقل من الطعام، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على زيادة الشعور بالشبع.



3- الشاي الأخضر

يزداد الشعور بالشبع بعد تناول الشاي الأخضر، لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يساهم في السيطرة على الشهية المفتوحة، علاوة على دوره في تحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.



4- شاي الشمر

يلعب شاي الشمر دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، بفضل قدرته على قمع الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل.