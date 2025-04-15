لصحة أفضل في الشيخوخة.. خبير تغذية يحدد أهم الأطعمة والنصائح

الوكيل الإخباري-مع التقدم في العمر، تصبح التغذية السليمة من العوامل الأساسية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، بحسب ما أوضحه الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، في تصريحات لموقع الكونسلتو.

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أبرز التوصيات الغذائية لكبار السن:

الفواكه والخضروات: أوصى حماد بتناول تشكيلة متنوعة وملونة من الخضروات والفواكه، خاصة الورقية منها، لاحتوائها على مضادات الأكسدة الضرورية لدعم المناعة وصحة الجسم.

منتجات الألبان: أكد على أهمية إدخال الحليب والزبادي والجبن في النظام الغذائي، لتوفير الكالسيوم والبروتين، مع التنويع بين البروتينات الحيوانية والنباتية، والاعتدال في الكمية لتفادي إجهاد الكلى.

الحبوب الكاملة والألياف: شدد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، لتحسين صحة الجهاز الهضمي ومواجهة الإمساك، وهو من المشكلات الشائعة في الشيخوخة.

تقليل السعرات الحرارية: نظراً لانخفاض احتياج الجسم للطاقة مع التقدم في العمر، أوصى بضبط كمية السعرات حسب حالة كل شخص.

الرياضة والماء: دعا إلى ممارسة النشاط البدني البسيط بانتظام، كالمشي، مع شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز الهضم.