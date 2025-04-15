لصحة أفضل في الشيخوخة.. خبير تغذية يحدد أهم الأطعمة والنصائح

أبرز التوصيات الغذائية لكبار السن:
الفواكه والخضروات: أوصى حماد بتناول تشكيلة متنوعة وملونة من الخضروات والفواكه، خاصة الورقية منها، لاحتوائها على مضادات الأكسدة الضرورية لدعم المناعة وصحة الجسم.
منتجات الألبان: أكد على أهمية إدخال الحليب والزبادي والجبن في النظام الغذائي، لتوفير الكالسيوم والبروتين، مع التنويع بين البروتينات الحيوانية والنباتية، والاعتدال في الكمية لتفادي إجهاد الكلى.
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