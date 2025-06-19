لطلاب الثانوية العامة..الإفراط في النوم يُضعف الذاكرة ويؤثر على التحصيل الدراسي

الوكيل الإخباري- مع اقتراب الامتحانات، يعتقد البعض أن النوم الزائد مفيد للتركيز، لكن الحقيقة عكس ذلك:

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❌ أضرار على الدماغ:

تشوش الذاكرة وضعف التركيز بسبب خلل في النواقل العصبية.

ضبابية عقلية قد تتحول لحالة مزمنة مع النوم المفرط.

❌ أضرار على الصحة النفسية:

يرتبط بالاكتئاب والقلق لأنه يؤثر على مراكز التحكم في المزاج.

❌ أضرار على الجسم:

يزيد من خطر السمنة بسبب خلل في الأيض وانخفاض حساسية الأنسولين.



✔️ ما عدد ساعات النوم الصحية؟

🔹 من 7 إلى 9 ساعات يوميًا هي المدة المثالية.

🔹تساعد على تقوية الذاكرة، تحسين المزاج، رفع المناعة، وزيادة التركيز.



📌 النصيحة: حافظ على مواعيد نوم منتظمة وبيئة هادئة، فالنوم الجيد يُعزّز من قدراتك الدراسية، بينما النوم الزائد يضعفها.