لطلاب الثانوية العامة..الإفراط في النوم يُضعف الذاكرة ويؤثر على التحصيل الدراسي

تشوش الذاكرة وضعف التركيز بسبب خلل في النواقل العصبية.
ضبابية عقلية قد تتحول لحالة مزمنة مع النوم المفرط.
يرتبط بالاكتئاب والقلق لأنه يؤثر على مراكز التحكم في المزاج.
يزيد من خطر السمنة بسبب خلل في الأيض وانخفاض حساسية الأنسولين.
✔️ ما عدد ساعات النوم الصحية؟
🔹 من 7 إلى 9 ساعات يوميًا هي المدة المثالية.
📌 النصيحة: حافظ على مواعيد نوم منتظمة وبيئة هادئة، فالنوم الجيد يُعزّز من قدراتك الدراسية، بينما النوم الزائد يضعفها.
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