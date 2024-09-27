لعلاج حصوات المرارة.. 6 مشروبات تناولها يوميًا

الوكيل الإخباري- إذا كنت ترغب في علاج حصوات المرارة دون اللجوء للتدخل الجراحي، هناك مشروبات قد تساعدك نسبيًا على التخلص منها، بشرط تناولها ضمن نظام غذائي منخفض الدهون.



مشروبات تذيب حصى المرارة

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