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لعلاج حصوات المرارة.. 6 مشروبات تناولها يوميًا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-09-2024 01:02 م

الوكيل الإخباري-   إذا كنت ترغب في علاج حصوات المرارة دون اللجوء للتدخل الجراحي، هناك مشروبات قد تساعدك نسبيًا على التخلص منها، بشرط تناولها ضمن نظام غذائي منخفض الدهون.

مشروبات تذيب حصى المرارة

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1- عصير التفاح
يشاع أن عصير التفاح يلعب دورًا كبيرًا في علاج حصوات المرارة، حيث يساعد على تليينها، ومن ثم طردها خارج الجسم مع البراز، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت صحة ذلك.

2- خل التفاح
هناك القليل من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن خل التفاح قد يساهم في علاج حصوات المرارة، بفضل خصائصه المطهرة للجهاز الهضمي، ولكن يراعى تخفيفه بالماء قبل تناوله، لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض، التي تتسبب في تآكل مينا الأسنان.

3- شاي الهندباء
في مراجعة عام 2022، وجد الباحثون أن منتجات عشبة الهندباء، لا سيما شاي الهندباء، قد تساعد على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل حصوات المرارة.

4- الليسيماتشيا
تناول الليسيماتشيا من طرق علاج حصى المرارة في الطب الصيني التقليدي. وكشفت أبحاث عام 2015 أنه فعال في تفتيت الحصوات الدهنية ومنع تكوينها مرة أخرى.

وتتوافر أعشاب الليسيماتشيا في الأسواق على هيئة مشروب أو مسحوق.


5- شاي البقدونس
لا يساعد شاي البقدونس على علاج حصى الكلى فقط، بل يتميز أيضًا بخصائص علاجية ضد حصوات المرارة، حيث يساهم في تخفيف أعراضها، مثل ألم البطن والإسهال والانتفاخ.

6- الشعير
يحتوي الشعير على نوع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، تساعد على منع تكوين حصوات المرارة وتقليل احتمالية استئصالها جراحيًأ.

 
gnews

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