الثلاثاء 2025-04-22 09:50 ص
 

لفقدان الوزن- تناول هذا المشروب بعد كل وجبة

قل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري-  كشف تقرير نشره موقع "Times of India" عن فوائد مذهلة لتناول شاي الزنجبيل بالشومر بعد كل وجبة يوميًا، مؤكدًا أن هذا المشروب الطبيعي قد يُحدث فارقًا كبيرًا في رحلة فقدان الوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

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ووفقًا للتقرير، فإن تناول شاي الزنجبيل بالشومر بانتظام يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة ويحد من الرغبة الشديدة في تناول السكريات والكربوهيدرات. كما يساهم في تعزيز معدل الأيض، مما يسرّع من عملية حرق الدهون في الجسم.


ولا تتوقف فوائد هذا الشاي عند إنقاص الوزن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى تحسين عملية الهضم، حيث يقلل من مشاكل الانتفاخ والغازات، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة.


بالإضافة إلى ذلك، يتميز شاي الزنجبيل بالشومر بخصائصه المدرّة للبول، مما يساعد على مكافحة احتباس السوائل في الجسم وتقليل التورم الناتج عنه.


وينصح الخبراء بتناول هذا الشاي ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لضمان الحصول على أفضل النتائج.

 

الكونسلتو 

 
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