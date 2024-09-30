لفقدان الوزن.. تناول هذا المشروب على الريق

هل الشمر على الريق ينقص الوزن؟
تناول شاي أو ماء الشمر على الريق يساعد على فقدان الوزن، ويرجع ذلك للأسباب التالية:
1- كبح الشهية
يقل الشعور بالجوع طوال اليوم عند تناول مشروب الشمر على الريق، لأنه يساهم في إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة، مما يساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل.
2- تعزيز التمثيل الغذائي
يلعب الشمر على الريق دورًا كبيرًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، خاصةً عند إضافة الليمون إليه، مما يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.
3- ديتوكس طبيعي
يساهم مشروب الشمر في تنقية الجسم من السموم التي تعيق فقدان الوزن، لذلك فهو من المشروبات التي تساعد على التخسيس عند تناولها على الريق.
4- مدر للبول
إذا كانت زيادة الوزن ناتجة عن احتباس السوائل بالجسم، فإن تناول الشمر على الريق خيار مثالي للتخسيس، لأنه يتميز بخصائصه المدرة للبول.
5- مكافحة الالتهابات
شرب الشمر على المعدة الفارغة يعمل على تقليل الالتهابات، التي يرتبط ارتفاع مستوياتها بالجسم بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل السمنة.
-
أخبار متعلقة
-
4 مضاعفات خطيرة لانسداد القناة الصفراوية
-
6 أعراض مزعجة قد تكشف إصابتك بارتخاء القدم
-
أطعمة مفاجئة يمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر
-
تعرف على سبب تناول بعض الأدوية كل 8 ساعات
-
لمرضى السكري.. 3 بدائل صحية للمعكرونة
-
كيف يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية الدموية؟
-
4 أطعمة تقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء
-
تهددك بمشكلة خطيرة.. إليك أضرار طقطقة الرقبة