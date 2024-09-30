لفقدان الوزن.. تناول هذا المشروب على الريق

الوكيل الإخباري- يحرص بعض الأشخاص على شرب الشمر على معدة فارغة أثناء الرجيم، لاعتقادهم أن تناوله على الريق يساعد على فقدان الوزن، فهل هذا صحيح؟



هل الشمر على الريق ينقص الوزن؟

تناول شاي أو ماء الشمر على الريق يساعد على فقدان الوزن، ويرجع ذلك للأسباب التالية:



1- كبح الشهية

يقل الشعور بالجوع طوال اليوم عند تناول مشروب الشمر على الريق، لأنه يساهم في إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة، مما يساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل.



2- تعزيز التمثيل الغذائي

يلعب الشمر على الريق دورًا كبيرًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، خاصةً عند إضافة الليمون إليه، مما يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.



3- ديتوكس طبيعي

يساهم مشروب الشمر في تنقية الجسم من السموم التي تعيق فقدان الوزن، لذلك فهو من المشروبات التي تساعد على التخسيس عند تناولها على الريق.



4- مدر للبول

إذا كانت زيادة الوزن ناتجة عن احتباس السوائل بالجسم، فإن تناول الشمر على الريق خيار مثالي للتخسيس، لأنه يتميز بخصائصه المدرة للبول.



5- مكافحة الالتهابات

شرب الشمر على المعدة الفارغة يعمل على تقليل الالتهابات، التي يرتبط ارتفاع مستوياتها بالجسم بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل السمنة.

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