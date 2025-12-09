لقاح روسي جديد ضد سرطان الجلد يصل للمرضى مطلع 2026

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن المرضى في روسيا سيتمكنون من الحصول على لقاح لعلاج الميلانوما (سرطان الجلد) مطلع عام 2026.



ويُذكر أن لقاح "نيو أونكوفاك" mRNA تم تطويره بالتعاون بين مركز غاماليا للأبحاث والمركز الوطني الروسي لأبحاث الأورام "بلوخين". وقد سمحت وزارة الصحة الروسية في نهاية نوفمبر الماضي باستخدام هذا اللقاح في الممارسة السريرية لعلاج الميلانوما.



وأوضح ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا وعضو أكاديمية العلوم الروسية، في تصريحات سابقة لبوابة Gazeta.ru أن المرضى المصابين بالميلانوما سيكونون أول من يتلقون هذا اللقاح. وأضاف أن نجاح هذه المنهجية في علاج الميلانوما والأورام الأخرى ذات الطفرات العالية سيتيح لأطباء الأورام تكييفها لاحقا لعلاج أنواع أخرى من السرطان.

اضافة اعلان



وفي 8 ديسمبر، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن تكلفة تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية في روسيا قد تكون أقل بخمس مرات مقارنة بالدول الغربية، ما قد يسهّل وصول العلاج إلى شريحة أوسع من 2.