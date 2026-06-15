الثلاثاء 2026-06-16 11:34 ص

للتخلص من الأرق..تناول هذه الأطعمة مساءً - صور

قبلصق
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 12:56 م

الوكيل الإخباري-   تشير أبحاث حديثة إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم خلال وجبة العشاء قد يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل أعراض الأرق.

اضافة اعلان


ويلعب البوتاسيوم دوراً مهماً في دعم وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم توازن السوائل، ما يسهم في الاسترخاء وتحسين النوم.


وأظهرت دراسة يابانية أن تناول البوتاسيوم، خاصة في المساء، يرتبط بانخفاض معدلات الأرق، كما أن مصادره الغذائية تحتوي غالباً على المغنيسيوم المعروف بدوره في دعم النوم الصحي.


ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: السبانخ، والبطاطا الحلوة، والموز.

 

السبانخ

Image1_6202615125327487459870.jpg

 

البطاطا الحلوة

Image1_6202615125352225090019.jpg

 

الموز

Image1_6202615125411663561519.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

السعر خياليّ.. بيع نسخة نادرة من "سوبر ماريو"

تكنولوجيا السعر خيالي.. بيع نسخة نادرة من "سوبر ماريو"

علم الأردن

أخبار محلية إقرار التقريرين الإداري والمالي لجمعية المستثمرين الأردنية للعام الماضي

وفيات الثلاثاء 16-6-2026

الوفيات وفيات الثلاثاء 16-6-2026

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يتوقع بدء المحادثات في شأن الاتفاق النهائي مع واشنطن الجمعة

العاصمة عمان

أخبار محلية "الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع" تُنظم محاضرة عن التعليم التقني

لقي 8 من أفراد طاقم قاذفة من طراز B-52 حتفهم إثر تحطمها بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية شمال شرق لوس أنجلوس أمس الاثنين، وكان الطاقم مزيجًا من المسؤولين العسكريين والمدنيين الحكوميين و

عربي ودولي مقتل 8 من أفراد طاقم طائرة B-52 إثر تحطمها في كاليفورنيا الأميركية

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي عون يدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وصون سيادة لبنان وأمنه واستقراره

الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

أسواق ومال زيادة الناتج الصناعي بالصين 5.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى



 
 






الأكثر مشاهدة

 