للتخلص من الأرق..تناول هذه الأطعمة مساءً - صور

الوكيل الإخباري- تشير أبحاث حديثة إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم خلال وجبة العشاء قد يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل أعراض الأرق.

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ويلعب البوتاسيوم دوراً مهماً في دعم وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم توازن السوائل، ما يسهم في الاسترخاء وتحسين النوم.



وأظهرت دراسة يابانية أن تناول البوتاسيوم، خاصة في المساء، يرتبط بانخفاض معدلات الأرق، كما أن مصادره الغذائية تحتوي غالباً على المغنيسيوم المعروف بدوره في دعم النوم الصحي.



ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: السبانخ، والبطاطا الحلوة، والموز.

السبانخ

البطاطا الحلوة