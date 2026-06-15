للتخلص من الأرق..تناول هذه الأطعمة مساءً - صور

ويلعب البوتاسيوم دوراً مهماً في دعم وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم توازن السوائل، ما يسهم في الاسترخاء وتحسين النوم.
وأظهرت دراسة يابانية أن تناول البوتاسيوم، خاصة في المساء، يرتبط بانخفاض معدلات الأرق، كما أن مصادره الغذائية تحتوي غالباً على المغنيسيوم المعروف بدوره في دعم النوم الصحي.
ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: السبانخ، والبطاطا الحلوة، والموز.
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