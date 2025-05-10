للتخلص من الانتفاخ والحصول على نوم عميق وقلب أقوى.. اعتمدوا على هذه الفاكهة

وفيما يلي أبرز 6 فوائد لتناول الكيوي يوميًا:
تحسين الهضم: بفضل إنزيم "أكتينيدين"، يعزز هضم البروتينات بفعالية.
تحسين النوم: السيروتونين الطبيعي في الكيوي يساعد على نوم أعمق وأسرع.
صحة البشرة: يحفز فيتامين C إنتاج الكولاجين ويقاوم الشيخوخة.
تقوية المناعة: حبة كيوي واحدة تغطي الحاجة اليومية من فيتامين C.
حماية القلب: يخفض ضغط الدم والكوليسترول بفضل البوتاسيوم والألياف.
دعم فقدان الوزن: منخفض السعرات ويعزز الشعور بالشبع.
المفاجأة؟ نيكول تنصح بتناول الكيوي مع قشرته، التي تشبه قشرة الخوخ وتزخر بالألياف.
كما يعد الكيوي مثاليًا قبل التمرين، لما يوفره من طاقة سريعة وسكريات طبيعية، ويساهم أيضًا في تقليل آلام العضلات بعد النشاط البدني.
تختتم نيكول قائلة: "سواء كنت رياضيًا محترفًا أو مبتدئًا، الكيوي يمنحك دفعة غذائية متكاملة وسريعة الامتصاص."
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