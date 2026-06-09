الثلاثاء 2026-06-09 09:55 م

للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟

للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:51 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة أوكسانا سينينكوفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية أن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يبدأ بـ 4000 خطوة.

اضافة اعلان

 

ووفقا لها، يكفي المشي حوالي 4000 خطوة يوميا، بدلا من 10000 خطوة، للحفاظ على صحة جيدة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية.

وقالت: "يبدأ تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بـ 4000 إلى 4500 خطوة يوميا. هذا هو الحد الأدنى الذي يسمح للشخص بالتخلي عن نمط الحياة الخامل الخطير. فإذا كان عمل الشخص يتطلب الجلوس لفترات طويلة، فستكون حتى 4000 خطوة يوميا إضافة ممتازة لصحته مقارنة بالخمول التام".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال لماذا انخفضت أسعار الذهب بقوة رغم تصاعد توترات حرب إيران؟

ب

أخبار محلية إعادة انتخاب مهند العزة عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم

ل

أخبار محلية ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني بمدينة سان دييغو الأميركية

ل

أخبار محلية إعادة تشكيل مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة برئاسة محمد القاسم

تعبيرية

منوعات إسبانيا.. عنكبوت يحدث ثقبا في يد رجل

ب

أخبار الشركات في عيد الجلوس الملكي.. مصفاة البترول الأردنية تجدد الولاء للقيادة الهاشمية وتستذكر مسيرة وطن من الإنجاز والتحديث

للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟

طب وصحة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 