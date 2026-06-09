للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟

وقالت: "يبدأ تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بـ 4000 إلى 4500 خطوة يوميا. هذا هو الحد الأدنى الذي يسمح للشخص بالتخلي عن نمط الحياة الخامل الخطير. فإذا كان عمل الشخص يتطلب الجلوس لفترات طويلة، فستكون حتى 4000 خطوة يوميا إضافة ممتازة لصحته مقارنة بالخمول التام".
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