للوقاية من الاكتئاب: احرص على تناول الإفطار قبل هذه الساعة

وفي المقابل، كشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون إفطارهم بعد الساعة التاسعة صباحًا كانوا أكثر عرضة لتقلبات المزاج والاضطرابات العقلية بنسبة 28%. استندت الدراسة إلى تحليل عادات تناول الإفطار لنحو 24 ألف بالغ على مدار 11 عامًا.
رغم أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى السبب المحدد وراء هذا الارتباط، إلا أنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يتناولون إفطارهم في وقت متأخر أو يتخطون الوجبة بالكامل عادةً ما يتبعون نمط حياة غير صحي، وهو ما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.
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