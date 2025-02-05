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للوقاية من الاكتئاب: احرص على تناول الإفطار قبل هذه الساعة

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تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   إذا كنت ترغب في حماية نفسك من الإصابة بالاكتئاب، يوصي باحثون من مستشفى جامعة شيان جياوتونغ في الصين بتناول وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة صباحًا. فقد أظهرت دراسة نشرتها مجلة الاضطرابات العاطفية أن الأشخاص الذين يتناولون إفطارهم قبل هذا الوقت أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

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وفي المقابل، كشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون إفطارهم بعد الساعة التاسعة صباحًا كانوا أكثر عرضة لتقلبات المزاج والاضطرابات العقلية بنسبة 28%. استندت الدراسة إلى تحليل عادات تناول الإفطار لنحو 24 ألف بالغ على مدار 11 عامًا.


رغم أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى السبب المحدد وراء هذا الارتباط، إلا أنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يتناولون إفطارهم في وقت متأخر أو يتخطون الوجبة بالكامل عادةً ما يتبعون نمط حياة غير صحي، وهو ما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.

 

 الكونسلتو 

 
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