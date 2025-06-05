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للوقاية من ضربات الشمس.. هذا ما نصحت به وزارة الصحة السعودية الحجاج

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تعبيرية
 
الخميس، 05-06-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   طالبت وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن باستخدام المظلات الشمسية بشكل دائم أثناء أداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع على مكة المكرمة هذا العام.

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وأكدت الوزارة عبر رسائل إرشادية على أهمية المظلات الشمسية كوسيلة فعالة للوقاية من ضربات الشمس والصدمات الحرارية، مشيرة إلى التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بشأن موجات الحرارة المرتفعة خلال أوقات الذروة.


وشددت الوزارة على ضرورة اتباع إجراءات وقائية إضافية، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والابتعاد عن المشي أو لمس الأسطح الساخنة، وشرب كميات كافية من الماء طوال اليوم حتى في حال عدم الشعور بالعطش، مع أخذ فترات راحة منتظمة لتفادي الإجهاد.


وأشارت الوزارة إلى أن الحجاج في مشعر عرفات معرضون بشكل خاص لخطر الإجهاد الحراري بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحركة المستمرة.

 

لبنان 24

 

 

 
gnews

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