لماذا تزداد مشاكل الجهاز الهضمي في الصيف؟

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد مشاكل الجهاز الهضمي مثل التقلصات، والانتفاخ، والقولون العصبي، وحرقة المعدة.

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🔶 السبب الرئيسي:

بحسب د. سمير أسعد، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، يعود ذلك إلى زيادة احتمالات التسمم الغذائي بسبب فساد الطعام بسرعة في الأجواء الحارة، خاصة الأطعمة غير المحفوظة جيدًا.



🔶 لماذا الشتاء أفضل؟

البرودة في الشتاء تُبطئ من فساد الطعام، ما يقلل من مشاكل الهضم مقارنة بالصيف.



🔶 نصائح للحماية في الصيف:

تجنب الأطعمة سريعة التحضير

الابتعاد عن اللحوم المصنعة

عدم تناول فواكه أو أطعمة تُترك خارج الثلاجة

التأكد من سلامة الطعام قبل تناوله