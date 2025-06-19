لماذا تزداد مشاكل الجهاز الهضمي في الصيف؟

🔶 السبب الرئيسي:
بحسب د. سمير أسعد، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، يعود ذلك إلى زيادة احتمالات التسمم الغذائي بسبب فساد الطعام بسرعة في الأجواء الحارة، خاصة الأطعمة غير المحفوظة جيدًا.
🔶 لماذا الشتاء أفضل؟
البرودة في الشتاء تُبطئ من فساد الطعام، ما يقلل من مشاكل الهضم مقارنة بالصيف.
🔶 نصائح للحماية في الصيف:
تجنب الأطعمة سريعة التحضير
الابتعاد عن اللحوم المصنعة
عدم تناول فواكه أو أطعمة تُترك خارج الثلاجة
التأكد من سلامة الطعام قبل تناوله
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