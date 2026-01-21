لماذا تستيقظ في الثالثة صباحاً؟ عالم أعصاب يكشف السر وتقنية سحرية للعودة إلى النوم

الوكيل الإخباري- الاستيقاظ في منتصف الليل قد يحوّل الهدوء إلى قلق أو ذعر بسبب تسارع الأفكار حول قلة النوم المتبقي، وهو رد فعل شائع وفق علماء النوم.

اضافة اعلان



ويشير عالم الأعصاب أندرو هوبرمان إلى أن الاستيقاظ يفعّل استجابة توتر خفيفة تجعل الدماغ متيقظًا، مؤكداً أن أفضل طريقة للعودة للنوم ليست إجبار النفس على الراحة، بل إرسال إشارات للجهاز العصبي بأن الوضع آمن.



تقنيته تعتمد على إبطاء التنفس وتحريك العينين برفق، وتتمثل خطواتها في:

إبقاء العينين مغمضتين وتحريكهما ببطء.

التركيز على زفير طويل وممتد.

السماح للجسم بالاسترخاء دون محاولة إجبار النوم.



هذه الطريقة تهدئ الجهاز العصبي، وتقلل إشارات التوتر في الدماغ، وهي آمنة وسهلة التطبيق دون الحاجة لأدوية أو معدات، رغم أنها قد لا تنجح في كل مرة.