لماذا تستيقظ في الثالثة صباحاً؟ عالم أعصاب يكشف السر وتقنية سحرية للعودة إلى النوم

ويشير عالم الأعصاب أندرو هوبرمان إلى أن الاستيقاظ يفعّل استجابة توتر خفيفة تجعل الدماغ متيقظًا، مؤكداً أن أفضل طريقة للعودة للنوم ليست إجبار النفس على الراحة، بل إرسال إشارات للجهاز العصبي بأن الوضع آمن.
تقنيته تعتمد على إبطاء التنفس وتحريك العينين برفق، وتتمثل خطواتها في:
إبقاء العينين مغمضتين وتحريكهما ببطء.
التركيز على زفير طويل وممتد.
السماح للجسم بالاسترخاء دون محاولة إجبار النوم.
هذه الطريقة تهدئ الجهاز العصبي، وتقلل إشارات التوتر في الدماغ، وهي آمنة وسهلة التطبيق دون الحاجة لأدوية أو معدات، رغم أنها قد لا تنجح في كل مرة.
