لماذا تسعل بعد الأكل؟.. إليك أسبابه

12:26 ص

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الوكيل الإخباري- يعد السعال رد فعل طبيعي للجسم يهدف إلى تطهير مجرى الهواء من المهيجات، لكن في بعض الأحيان، قد يتحول إلى عرض مزعج يحدث بعد تناول الطعام مباشرة، ما يثير القلق بشأن احتمالية وجود مشكلات صحية أساسية. اضافة اعلان





السعال والارتجاع الحمضي: علاقة وثيقة

يُعد الارتجاع الحمضي من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى السعال بعد تناول الطعام. تحدث هذه الحالة عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، مسببًا إحساسًا حارقًا في الصدر يُعرف بـ"حرقة المعدة"، وغالبًا ما يكون السعال رد فعل وقائي للجسم لمنع حمض المعدة أو الطعام من دخول مجرى الهواء.



وعندما يتطور الأمر إلى مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، قد يؤدي ذلك إلى تهيج مستمر في الحلق، مما يسبب السعال المزمن.



طرق للتحكم في الارتجاع الحمضي:

تناول وجبات صغيرة وببطء.



الامتناع عن التدخين.



رفع مستوى الرأس أثناء النوم.



النوم على الجانب الأيسر.



تجنب الاستلقاء لمدة ثلاث ساعات بعد الأكل.



استشارة الطبيب بشأن تناول أدوية مثل مثبطات مضخة البروتون أو مضادات الحموضة.



حساسية الطعام وأسباب السعال بعد الأكل

الحساسية الغذائية قد تكون سببًا رئيسيًا للسعال بعد الطعام، إذ يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مبالغ فيه مع مكونات معينة، مسببًا أعراضًا مثل التورم، ضيق التنفس، وسيلان الأنف، وقد يصل الأمر في الحالات الشديدة إلى الحساسية المفرطة.



عندما يتعرض الشخص لمهيجات ناتجة عن حساسية الطعام أو مسببات حساسية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى التهاب وتهيج في مجرى الهواء، ما ينتج عنه سعال مستمر بعد تناول الأطعمة المسببة للحساسية.



كيفية التعامل مع السعال بعد الأكل

يعتمد العلاج على السبب الأساسي للسعال، وتشمل طرق التعامل ما يلي:



في حالات الارتجاع الحمضي:

- تعديل العادات الغذائية.



- استشارة الطبيب للحصول على الأدوية المناسبة.



في حالات حساسية الطعام:

- تجنب الأطعمة المسببة للحساسية.



- مراقبة الأعراض وطلب مساعدة طبية عند الحاجة.



عند وجود عسر البلع:

- استشارة الطبيب لتجنب حدوث مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.