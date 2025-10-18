السبت 2025-10-18 01:58 م
 

لماذا تسمى فاكهة الكيوي "السوبر فروت"؟

السبت، 18-10-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة علمية جديدة، صنّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فاكهة الكيوي كأحد أفضل الحلول الطبيعية لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتوائها على الألياف، فيتامين C، وإنزيم الأكتينيدين الذي يسهل الهضم وينظم حركة الأمعاء.

ووفق توصيات هيئة الصحة البريطانية NHS، يُنصح بإدراج الكيوي في النظام الغذائي، خصوصًا لمن يعانون من الإمساك المزمن، والذي يصيب نحو 16٪ من البالغين وثلث كبار السن.


وأوصى خبراء التغذية، مثل الدكتورة إيريني ديميدي، بتناول 2 إلى 3 حبات يوميًا (ما يعادل 200 غرام) من اللب الأخضر، مشيرين إلى أن فوائده تبقى فعالة حتى دون قشره.


كما يمكن تعزيز تأثير الكيوي عبر شرب كميات كافية من الماء الغني بالمغنيسيوم، وتفضيل خبز الجاودار على القمح المكرر.


ويؤكد الأخصائيون أن الكيوي لا يخفف فقط الإمساك، بل يقلل من الانتفاخ وآلام البطن ويمنح شعورًا أفضل بالراحة الهضمية.

 

ارم نيوز 

 
 
