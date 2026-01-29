لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

07:43 ص

الوكيل الإخباري- من المعروف أن القدرة على تذكر التفاصيل الشخصية والأحداث الماضية تتراجع مع التقدم في السن، إلا أن الآليات الدقيقة وراء هذا التراجع ظلت غير واضحة لفترة طويلة.





وفي خطوة علمية مهمة، كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية Nature Communications عن صورة أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا بشأن العلاقة بين التغيرات الدماغية المرتبطة بالعمر وضعف الذاكرة.



وقاد فريق بحثي دولي من جامعة أوسلو دراسة موسعة لتحليل ما إذا كان تراجع الذاكرة يحدث بشكل متساوٍ لدى الجميع، أم أنه يتأثر بعوامل فردية مثل وجود الجين APOE ε4، أحد أبرز العوامل الوراثية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.



وتميزت الدراسة بحجمها غير المسبوق، حيث اعتمدت على بيانات جُمعت على مدى سنوات من 3737 مشاركًا يتمتعون بصحة إدراكية سليمة، ودمجت أكثر من 10 آلاف صورة بالرنين المغناطيسي إلى جانب 13 ألف تقييم للذاكرة من دراسات طويلة الأمد.



وأظهرت النتائج أن تراجع الذاكرة لا يرتبط بمنطقة دماغية واحدة فقط، إذ رغم الدور المركزي لمنطقة الحصين المسؤولة عن التعلم والذاكرة، إلا أن ضعف الذاكرة العرضية يرتبط بانخفاض حجم المادة الدماغية بشكل عام.



كما كشفت الدراسة أن العلاقة بين تقلص أنسجة الدماغ وضعف الذاكرة تصبح أكثر وضوحًا بعد سن الستين، وتبلغ ذروتها لدى الأشخاص الذين يفقدون أنسجة أدمغتهم بوتيرة أسرع من المعدل الطبيعي.



وأشارت النتائج أيضًا إلى أن حاملي الجين APOE ε4 يعانون من تسارع أكبر في فقدان أنسجة الدماغ وتراجع الذاكرة مقارنة بغير الحاملين له، رغم أن المسار العام للتغيرات الدماغية ظل متشابها بين المجموعتين.



وتفتح هذه النتائج الباب أمام فهم أعمق للعوامل التي تتحكم في تراجع الذاكرة مع العمر، وقد تساعد مستقبلًا في تطوير تدخلات أكثر دقة للوقاية من أمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر.

