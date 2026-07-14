الثلاثاء 2026-07-14 01:07 م

لماذا تعيش النساء سنوات أطول لكن مع مشكلات صحية أكثر؟

سشبي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   تشير دراسات حديثة إلى أن النساء يعشن في المتوسط سنوات أطول من الرجال، لكنهن يقضين وقتاً أطول في حالة صحية متدهورة، إذ يقدّر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد ماكينزي للصحة أن النساء يقضين نحو 25% أكثر من الرجال وهُن يعانين من مشكلات صحية تؤثر في جودة حياتهن.اضافة اعلان


ولا تقتصر هذه الحالة على الأمراض الخطيرة، بل تشمل الأمراض المزمنة، والآلام المستمرة، واضطرابات الصحة النفسية، والأمراض النسائية، حيث تقضي المرأة في المتوسط نحو 9 سنوات من حياتها وهي تواجه مشكلة صحية تؤثر في نشاطها أو رفاهها.

ويرجع الباحثون هذا الفارق إلى عدة أسباب، أبرزها نقص الأبحاث الطبية الخاصة بصحة المرأة، وتأخر تشخيص بعض الأمراض، وارتفاع معدلات الحالات المزمنة غير المميتة، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية ومسؤوليات الرعاية.

كما تلعب التغيرات الهرمونية دوراً في زيادة خطر بعض الحالات مثل هشاشة العظام، والصداع النصفي، واضطرابات المزاج، وأمراض المناعة الذاتية.

ويؤكد الخبراء أن تقليص الفجوة الصحية يتطلب زيادة أبحاث صحة المرأة، وتحسين التشخيص المبكر، وتوفير رعاية صحية تراعي الفروق البيولوجية بين الجنسين.
 
 


gnews

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