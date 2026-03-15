لماذا عصير الليمون مهم في رمضان؟

ويقول متخصصو التغذية إنّ الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتساهم في ترطيب الجسم بعد الإفطار.
أيضاً، يساعد عصير الليمون على تحسين عملية الهضم والتخفيف من الشعور بالانتفاخ.
في الوقت نفسه، يساهم شرب عصير الليمون المخفف بالماء في تنشيط الجسم وتعويض الأملاح والمعادن، ما يجعله خياراً صحياً مناسباً ضمن النظام الغذائي الرمضاني عند تناوله باعتدال.
