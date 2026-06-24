لماذا لا يُنصح بالاستحمام فور الانتهاء من التمرين؟

وأشار إلى أن الاستحمام فور انتهاء التمرين قد يسبب الشعور بالدوار، وفي بعض الحالات الإغماء، نتيجة عدم اكتمال عملية التبريد الطبيعية للجسم.
كما لفت إلى أن الانتظار من 10 إلى 15 دقيقة قبل الاستحمام يساعد على حماية البشرة ومنح الجسم الوقت الكافي للتعافي، مع أهمية شرب الماء وأداء تمارين التمدد الخفيفة خلال هذه الفترة.
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