الأربعاء 2026-06-24 02:40 م

لماذا لا يُنصح بالاستحمام فور الانتهاء من التمرين؟

صي
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 11:49 ص
الوكيل الإخباري-   يحذر الطبيب والأستاذ الجامعي الإسباني خوسيه مانويل فليسيس من التوجه مباشرة إلى الاستحمام بعد ممارسة الرياضة، موضحًا أن الجسم يحتاج إلى وقت قصير لاستعادة توازنه وتنظيم حرارته بشكل طبيعي.اضافة اعلان


وأشار إلى أن الاستحمام فور انتهاء التمرين قد يسبب الشعور بالدوار، وفي بعض الحالات الإغماء، نتيجة عدم اكتمال عملية التبريد الطبيعية للجسم.

كما لفت إلى أن الانتظار من 10 إلى 15 دقيقة قبل الاستحمام يساعد على حماية البشرة ومنح الجسم الوقت الكافي للتعافي، مع أهمية شرب الماء وأداء تمارين التمدد الخفيفة خلال هذه الفترة.
 
 


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