لماذا لا يُوجد لقاح لفيروس "هانتا"؟

الوكيل الإخباري- أكد خبراء أن تطوير لقاح ضد فيروس هانتا لا يعد مهمة سهلة، بسبب التعقيدات العلمية المرتبطة بطبيعة الفيروس وتعدد سلالاته.





وقالت خبيرة الفيروسات الروسية ناتاليا ساتاييفا، إن التنوع الكبير في سلالات “هانتا” واختلاف أنماط العدوى بين المناطق يجعل من الصعب إنتاج لقاح شامل يوفر حماية واسعة.



وينتقل الفيروس عادة من القوارض إلى البشر عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو فضلات الحيوانات المصابة، فيما تبقى حالات انتقال العدوى بين البشر نادرة للغاية، وتقتصر تقريباً على سلالة “الأنديز” الموجودة في أميركا الجنوبية.



ويرى متخصصون أن محدودية انتشار المرض عالمياً أسهمت في تراجع الاستثمارات المخصصة لتطوير لقاح تجاري، خاصة أن الإصابات غالباً ما تتركز في مناطق محددة ولا تنتشر على نطاق واسع مثل بعض الفيروسات الأخرى.



كما أشار الخبراء إلى أن فيروس “هانتا” لا يتبع نمطاً وبائياً ثابتاً طوال العام، ما يجعل شركات الأدوية أقل حماساً للاستثمار في أبحاث مكلفة قد لا تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً.



وفي الوقت الحالي، تعتمد مواجهة الفيروس على الوقاية والكشف المبكر والرعاية الطبية الداعمة، إذ لا يوجد حتى الآن علاج مباشر أو لقاح معتمد عالمياً، وفق ما تؤكده منظمة الصحة العالمية.





