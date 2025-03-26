لماذا نحب الأطعمة الدهنية؟

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء والتغذية، إلى أن مذاق الأطعمة الدهنية مألوف لدينا منذ الطفولة- البطاطس المقلية، حساء مع مرق اللحم، الآيس كريم، الفطائر، والمعجنات.



ووفقا لها، عندما يتخيل الشخص طبقه المفضل مثل البرغر أو البيتزا أو أي طعام آخر يفضله سيشعر بالنشوة والسكينة لأنه عند تناول طعام دهني عالي السعرات الحرارية، يطلق الدماغ الدوبامين في مجرى الدم، وهو ناقل عصبي مسؤول عن المتعة. والدوبامين يولد شعور المتعة ويحفز الشخص على تكرار هذا الفعل مرارا وتكرارا. وهذا هو سبب الإدمان على الأطعمة الدهنية.

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وتشير الطبيبة، إلى أن هذا مرتبط بعملية التطور. لقد عاش أسلاف البشر في ظروف قاسية، لذلك كانوا بحاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة للبقاء على قيد الحياة. والطاقة تأتي من السعرات الحرارية. ولهذا السبب كانوا يفضلون تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.



وتقول: "أي لم تذهب آلاف السنين من التطور سدى. لدى الإنسان فكرة مفادها أننا بحاجة للبحث عن الأطعمة الدهنية. وبمجرد العثور عليها، يرسل الدماغ إشارات إلى الجسم بأكمله بأنه بخير، وأن لديه ما يكفي من السعرات الحرارية لاستمرار الحياة".



وتشير إلى أن نتائج عدد من الدراسات أظهرت أن دماغ الإنسان يميل إلى تذكر ليس فقط طعم الأطعمة الدهنية، بل ومحتواها من السعرات الحرارية لأنه عند تذوق شيء ما عالي السعرات الحرارية، يخلق الدماغ رابطا قويا بين الطعم والطاقة، ما يشكل تدريجيا التفضيلات الغذائية.



ووفقا لها، بالإضافة إلى تحفيز الدوبامين، تعتبر الدهون محسنات نكهة قوية. كما تحسن الدهون حاسة التذوق من خلال تحفيز مستقبلاتها على اللسان والفم. لذلك، يشعر الشخص بمتعة أكبر عند تناول الطعام.



وتشير الطبيبة إلى أنه لا يمكن التخلي عن تناول الأطعمة الدهنية، لأن الدهون ضرورية للجسم، ولكن يجب التحكم في تناولها وكميتها.



وتقول: "يجب التركيز على تناول الدهون الصحية- الأسماك والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون والتقليل من الدهون المتحولة والمشبعة. كما يجب تناول الدهون مع البروتين والألياف، لتقليل الشهية ويمنع الإفراط في تناول الطعام".