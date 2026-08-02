لماذا نشعر بجفاف الفم بعد شرب الشاي؟ خبراء يوضحون السبب

الوكيل الإخباري- قد يشعر بعض الأشخاص بجفاف الفم بعد شرب الشاي، خاصة عند الإفراط في تناوله، بسبب تأثير الكافيين الخفيف المدرّ للبول.

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ويؤكد الخبراء أن الشاي، بما فيه الأنواع التي تحتوي على الكافيين، يُعد جزءًا من السوائل اليومية، وأن تأثيره على جفاف الجسم غالبًا يكون محدودًا، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الماء.