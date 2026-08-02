لماذا نشعر بجفاف الفم بعد شرب الشاي؟ خبراء يوضحون السبب

ويؤكد الخبراء أن الشاي، بما فيه الأنواع التي تحتوي على الكافيين، يُعد جزءًا من السوائل اليومية، وأن تأثيره على جفاف الجسم غالبًا يكون محدودًا، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الماء.
ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الشاي خلال وقت قصير قد يزيد التبول ويسبب فقدان بعض السوائل. ويُنصح معظم البالغين بعدم تجاوز 400 ملغ من الكافيين يوميًا، مع الحفاظ على تناول كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.
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