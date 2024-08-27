لماذا نعاني من آلام الظهر في الطقس الحار؟

لدى أولئك الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة أو المستمرة، يمكن أن يكون فصل الصيف مزعجًا بشكل خاص على العمود الفقري، حيث تزداد احتمالية حدوث نوبات غير مرغوب فيها من آلام أسفل الظهر.
في حين يربط العديد من الأشخاص الآلام والأوجاع في منطقة الظهر، وخاصة أسفله، بدرجات الحرارة الباردة في فصل الشتاء، فإن الطقس الأكثر دفئًا يمكن أن يسبب أيضًا زيادة في الالتهاب المسبب للشعور بالألم.
ويحدث ذلك في الطقس الحار نظرًا لأن التغير المفاجئ والجذري في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الضغط الجوي. ويسبب التغير في الضغط الجوي حدوث تغييرات في الطريقة التي تنقبض بها أنسجة العظام والعضلات والأوتار، وعندما تصبح درجة الحرارة أكثر استقرارًا، تهدأ حدة الشعور بالآلام في منطقة أسفل الظهر.
نصائح للوقاية من آلام الظهر
هناك مجموعة كبيرة من الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل حدة الشعور بالآلام والأوجاع مع تغير الطقس في فصل الصيف أو الشتاء على حد سواء. وتشمل تلك النصائح والإرشادات ما يلي:
وضع أكياس الثلج أو الكمادات الباردة على منطقة الألم في الظهر لتقليل حدة الالتهاب.
الحصول على تدليك للظهر، الذي من شأنه العمل على تقليل توتر العضلات وتيبسها.
ينصح بالحفاظ على رطوبة الجسم في المستويات الآمنة من خلال شرب السوائل المفيدة، وخاصة الماء، بكميات مناسبة لمحاربة الالتهاب.
الحفاظ على نشاطك من خلال ممارسة أنشطة ذات تأثير منخفض، مثل السباحة واليوجا.
يجب العلم أنه إذا استمر الشعور بالألم في منطقتي الرقبة والظهر، ينبغي الإسراع إلى استشارة أخصائي العمود الفقري لمناقشة خيارات العلاج الأخرى المتاحة بعد التشخيص السليم.
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