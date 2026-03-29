لماذا نفقد شهيتنا عندما نمرض؟

الوكيل الإخباري- تمكن العلماء أخيرا من كشف السبب وراء فقدان الشهية أثناء العدوى. واتضح أن القصة تبدأ بخلايا صغيرة في الأمعاء، تتواصل مع الدماغ بطريقة لم يكن أحد يعرفها من قبل.

فعندما يصاب أي شخص بمرض معوي حاد، يختفي الشعور بالجوع، وغالبا ما يستمر هذا الانخفاض في الشهية حتى بعد تحسن الأعراض.

وهذا المشهد مألوف أيضا لملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون من عدوى الديدان الطفيلية المزمنة. لكن حتى وقت قريب، لم يكن لدى العلماء تفسير واضح لهذه الظاهرة.



والآن، نجح فريق من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في رسم الخريطة البيولوجية للطريق الذي يربط بين استجابة الأمعاء المناعية والدماغ أثناء العدوى. وأظهرت نتائجهم كيف يقوم الجهاز المناعي بقمع الشهية بشكل منظم.



وقال ديفيد يوليوس، الحائز على جائزة نوبل وأحد المشاركين في الدراسة: "لم نسأل فقط كيف يحارب الجهاز المناعي الطفيليات، بل كيف يستعين بالجهاز العصبي لتغيير سلوك الإنسان. ووجدنا أن هناك منطقا جزيئيا دقيقا وراء ذلك".