لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ التمر من الأغذية الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، ويُنصح بتناوله يوميًا باعتدال (نحو 3 حبات)، لما يقدمه من فوائد صحية متعددة، إضافة إلى كونه بديلاً مناسبًا للحلويات والسكريات المصنعة.

ويحتوي التمر على الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا داعمًا للصحة العامة.

أبرز فوائد التمر:



- تحسين الهضم:

يتميز بنسبة عالية من الألياف التي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.



- مكافحة الالتهابات والأمراض المزمنة:



يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض الأمراض المزمنة.



- دعم صحة الدماغ:

تشير أبحاث إلى أن التمر قد يساهم في خفض مؤشرات الالتهاب في الدماغ، ما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر وتحسين الوظائف الإدراكية.



- مصدر سريع للطاقة:



يوفر طاقة فورية بفضل السكريات الطبيعية، مع مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا عند تناوله باعتدال، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.



- تعزيز صحة العظام:



يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، التي تساهم في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من الهشاشة.