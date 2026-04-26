لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟

الأحد، 26-04-2026 12:12 م

الوكيل الإخباري-   يُعدّ التمر من الأغذية الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، ويُنصح بتناوله يوميًا باعتدال (نحو 3 حبات)، لما يقدمه من فوائد صحية متعددة، إضافة إلى كونه بديلاً مناسبًا للحلويات والسكريات المصنعة.

ويحتوي التمر على الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا داعمًا للصحة العامة.
أبرز فوائد التمر:


- تحسين الهضم:
يتميز بنسبة عالية من الألياف التي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.


- مكافحة الالتهابات والأمراض المزمنة:


يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تساهم في محاربة الجذور الحرة، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض الأمراض المزمنة.


- دعم صحة الدماغ:
تشير أبحاث إلى أن التمر قد يساهم في خفض مؤشرات الالتهاب في الدماغ، ما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر وتحسين الوظائف الإدراكية.


- مصدر سريع للطاقة:


يوفر طاقة فورية بفضل السكريات الطبيعية، مع مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا عند تناوله باعتدال، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.


- تعزيز صحة العظام:


يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، التي تساهم في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من الهشاشة.


ورغم فوائده العديدة، يُنصح بالاعتدال في تناوله، خاصة لاحتوائه على سكريات طبيعية، لضمان تحقيق أقصى فائدة دون تأثيرات سلبية.

 
 


