لماذا يزداد الوزن عند البعض في فترة الصيام؟

الوكيل الإخباري- أوضح الطبيب ألكسندر مياسنيكوف أن زيادة الوزن أثناء اتباع حمية غذائية قد تعود إلى ردود فعل هرمونية في الجسم، خصوصًا أثناء الصيام. بعد تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير، يبدأ الجسم في احتباس الماء نتيجة لتنشيط الأنسولين الذي يحفز تراكم السوائل، مما يؤدي إلى الوذمة.

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وأشار مياسنيكوف إلى أن تقليل السعرات الحرارية يسبب تنشيط الهرمونات المسؤولة عن الشهية وإنفاق الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وتقليل معدل التمثيل الغذائي، ما يبطئ من عملية حرق السعرات.



كما نصح الطبيب بعدم اتباع حميات منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، وأوصى باتباع نظام غذائي يحتوي على 800 سعرة حرارية يوميًا كحد أدنى، مع التركيز على 1200 سعرة حرارية للحصول على نتائج مستدامة. كما أكد على أهمية فقدان الوزن بشكل تدريجي (حوالي 5٪ من الوزن الأولي في 3 أشهر) لتجنب التورم وسوء حالة الجلد.