لماذا يزداد الوزن عند البعض في فترة الصيام؟

وأشار مياسنيكوف إلى أن تقليل السعرات الحرارية يسبب تنشيط الهرمونات المسؤولة عن الشهية وإنفاق الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وتقليل معدل التمثيل الغذائي، ما يبطئ من عملية حرق السعرات.
كما نصح الطبيب بعدم اتباع حميات منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، وأوصى باتباع نظام غذائي يحتوي على 800 سعرة حرارية يوميًا كحد أدنى، مع التركيز على 1200 سعرة حرارية للحصول على نتائج مستدامة. كما أكد على أهمية فقدان الوزن بشكل تدريجي (حوالي 5٪ من الوزن الأولي في 3 أشهر) لتجنب التورم وسوء حالة الجلد.
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