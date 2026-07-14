لماذا يصعب التوقف عن تناول الأطعمة الجاهزة؟ دراسة تكشف السبب

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الوكيل الإخباري- أظهرت أبحاث حديثة أن مقاومة الأطعمة فائقة المعالجة ليست سهلة، لأنها صُممت بطريقة تجعلها أكثر جاذبية للحواس، من خلال مزيج من السكر والدهون والملح والنكهات التي تحفّز مراكز المتعة في الدماغ. اضافة اعلان





وكشفت مراجعة علمية شملت بيانات نحو 10 ملايين شخص أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يرتبط بزيادة مخاطر صحية، منها السمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، واضطرابات الصحة النفسية، وارتفاع خطر الوفاة المبكرة.



ويرى الباحثون أن هذه الأطعمة لا تمنح شعوراً طويلاً بالشبع بسبب انخفاض محتواها من الألياف، ما قد يدفع إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية. كما أن سهولة تحضيرها وانتشار الإعلانات عنها يجعلانها جزءاً من العادات اليومية.



وينصح الخبراء بتقليل الاعتماد عليها عبر تناول المزيد من الخضروات والفواكه، واختيار الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، وقراءة الملصقات الغذائية، والتمييز بين الجوع الحقيقي والرغبة النفسية في تناول الطعام.





