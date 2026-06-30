لماذا ينصح الأطباء بالزبيب يومياً؟

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الوكيل الإخباري- يُعد الزبيب مصدراً مهماً للألياف ومركب السوربيتول، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. اضافة اعلان





ويساهم أيضاً في دعم صحة الميكروبيوم المعوي وتقليل الانتفاخ والحموضة، إضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والهضم.



وينصح الخبراء بتناول الزبيب يومياً، ويفضل نقعه طوال الليل قبل تناوله صباحاً لتعزيز فوائده.





