لماذا ينصح الأطباء بالزبيب يومياً؟

ويساهم أيضاً في دعم صحة الميكروبيوم المعوي وتقليل الانتفاخ والحموضة، إضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والهضم.
وينصح الخبراء بتناول الزبيب يومياً، ويفضل نقعه طوال الليل قبل تناوله صباحاً لتعزيز فوائده.
-
أخبار متعلقة
-
السلمون يتصدر قائمة ذهبية لصحة كبار السن
-
ما الذي تفعله اللحوم الحمراء بالأمعاء؟
-
حقن إنقاص الوزن.. هذا ما يجب معرفته
-
دراسة: بطء بدء المشي لدى كبار السن يزيد خطر الوفاة
-
هل المكسرات يوميًا خيار صحي فعلاً؟
-
الكاتشب تحت المجهر.. فوائد أم مخاطر؟
-
مفاجأة عن الأطعمة المجمدة والطازجة
-
الكيتو أم الصيام المتقطع.. من يفوز؟