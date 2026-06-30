الثلاثاء 2026-06-30 12:44 م

لماذا ينصح الأطباء بالزبيب يومياً؟

ثب
الزبيب
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد الزبيب مصدراً مهماً للألياف ومركب السوربيتول، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.اضافة اعلان


ويساهم أيضاً في دعم صحة الميكروبيوم المعوي وتقليل الانتفاخ والحموضة، إضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب والهضم.

وينصح الخبراء بتناول الزبيب يومياً، ويفضل نقعه طوال الليل قبل تناوله صباحاً لتعزيز فوائده.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد الخرابشة يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للبلقاء المهندس طعمة طاشمان ومدير مياه عين الباشا المهندس عيد السمردلي سير العمل في حفر بئر جديد لتأمي

أخبار محلية المياه: حفر بئر جديد في عين الباشا لتعزيز التزويد المائي

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر للأطفال في لواء الشوبك

البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو الملكي

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر

غزة

فلسطين 8 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية بدء فعاليات النادي الصيفي للأطفال في المكتبة الوطنية

جانب من مباراة المغرب ضد هولندا

كأس العالم مدرب هولندا: لم نكن خائفين من المغرب ولا أفكر في الاستقالة الآن



 
 






الأكثر مشاهدة

 