لماذا ينصح العلماء بتبديل القهوة بالشاي الأخضر؟ اكتشف الفوائد الصحية

الوكيل الإخباري- في وقت يعتمد فيه الكثير منا على القهوة لزيادة النشاط والطاقة في الصباح، أظهرت دراسة يابانية حديثة أن شرب الشاي الأخضر بانتظام قد يكون له تأثيرات إيجابية على صحة الدماغ، خاصة لدى كبار السن. الدراسة التي شملت نحو 8 آلاف شخص فوق سن الـ65، أكدت أن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل البروتينات المرتبطة بالخرف في المخ، ما يعزز من صحة الدماغ ويقلل من خطر التدهور العقلي.

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الشاي الأخضر مقابل القهوة: أيهما أفضل على المدى الطويل؟

على الرغم من أن القهوة تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، إلا أن الشاي الأخضر يتفوق عليها في تقديم فوائد طويلة الأمد لصحة الدماغ. الدراسة، التي نقلتها صحيفة "التلغراف" البريطانية، أظهرت أن الشاي الأخضر لا يقلل من الالتهابات فحسب، بل أيضًا يقلل من مستويات البروتينات التي قد ترتبط بالخرف في المادة البيضاء في الدماغ.



مركب EGCG: السلاح السري في الشاي الأخضر

أحد الأسباب الرئيسية لتأثير الشاي الأخضر هو مركب إبيجالوكيتشين غالات (EGCG)، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة. هذا المركب يساعد في تقليل الالتهابات المنتشرة في الجسم والدماغ، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للمشاكل في المادة البيضاء في الدماغ.



الكمية المثالية للشاي الأخضر

رغم أن كوبًا واحدًا من الشاي الأخضر في اليوم قد يوفر بعض الفوائد، إلا أن الدراسة تشير إلى أن شرب من 3 إلى 8 أكواب يوميًا هو الأكثر فعالية في الحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية للدماغ. هذا يضمن تعزيز مستويات مضادات الأكسدة والحد من الالتهابات على المدى الطويل.



الشاي الأخضر وفقدان الوزن

إضافة إلى فوائده في حماية الدماغ، الشاي الأخضر معروف أيضًا بقدرته على المساعدة في فقدان الوزن. مكوناته تساعد في تعزيز تكسير الخلايا الدهنية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون للسيطرة على وزنهم. مقارنة بالقهوة، التي نميل عادة إلى إضافة السكر أو الحليب إليها مما يزيد من السعرات الحرارية، يتميز الشاي الأخضر بأنه يُشرب بدون إضافات، ما يجعله أقل في السعرات الحرارية وأكثر فاعلية.



خلاصة

إذا كنت ترغب في تحسين صحة دماغك وتجنب التدهور العقلي مع تقدم العمر، بالإضافة إلى تعزيز قدرتك على التحكم في الوزن، فإن الشاي الأخضر هو الخيار الأمثل. من خلال شربه بانتظام (من 3 إلى 8 أكواب يوميًا)، يمكنك الاستفادة من خصائصه المضادة للأكسدة وتحقيق فوائد طويلة الأمد لدماغك وجسمك.