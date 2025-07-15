لماذا يُنصح بتجنّب رش العطر قبل ركوب الطائرة؟ إليك الأسباب والحلول

الوكيل الإخباري- عند التحضير للسفر، يظن كثيرون أن رشّ العطر هو جزء من الأناقة والنظافة الشخصية، خاصة في الرحلات الطويلة. لكن شركات الطيران وخبراء السفر ينصحون بتجنّب العطور القوية قبل الصعود إلى الطائرة، وذلك لأسباب تتعلق براحة وسلامة الركاب.

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الأسباب الرئيسية:

🔸 مساحة مغلقة وهواء معاد تدويره

الطائرات بيئة مغلقة، والهواء يُعاد تدويره باستمرار، مما يجعل الروائح القوية – كالعطور – تعلق لفترة طويلة، وقد تزعج الآخرين بشدة.

🔸 الحساسية والربو

العطور قد تسبب أزمات تنفسية لمن يعانون من الحساسية أو الربو، مثل السعال أو ضيق التنفس، وهو أمر خطير على متن الطائرة.

🔸 الصداع والغثيان

الروائح النفاذة قد تؤدي إلى الصداع النصفي أو الغثيان لبعض الركاب، وتؤثر سلبًا على تجربتهم في السفر.

🔸 تفاعل الروائح

عطرك قد يختلط بروائح مزيلات العرق أو كريمات الآخرين، ما يؤدي إلى مزيج مزعج في الجو المغلق داخل الطائرة.

🔸 حالات طبية نادرة

بعض المواد في العطور قد تسبب تفاعلات تحسسية خطيرة (مثل صدمة الحساسية)، يصعب التعامل معها على ارتفاع آلاف الأقدام.



💡 ما الحل؟

استخدم منتجات نظافة عديمة الرائحة قبل السفر.

إذا لزم الأمر، رش كمية خفيفة جدًا من العطر، بعيدًا عن الملابس أو الوجه.

احمل العطر معك واستخدمه بعد الوصول، خصوصًا إذا كنت متوجهًا لمناسبة أو لقاء.



✈️ احترام خصوصية الآخرين وراحتهم على متن الطائرة جزء من الذوق العام وأخلاقيات السفر.

