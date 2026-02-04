لمحاربة الشيخوخة.. ركزوا على هذه الاطعمة!

10:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763248 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- لا يوجد نظام غذائي قياسي لمكافحة الشيخوخة أو علاج سحري لشيخوخة الجلد، ولكن توجد أدلة على أن بعض الأطعمة لديها القدرة على تحسين الصحة مع التقدم في العمر، وتقليل ظهور التجاعيد على البشرة. اضافة اعلان





وبحسب أخصائيي التغذية وأطباء الجلد، هناك 7 أطعمة تحمي البشرة من مظاهر التقدم في العمر، كما أنها تقدم فوائد للقلب والدورة الدموية وصحة الدماغ.



1. الأفوكادو

بحسب "فري ويل هيلث"، تشير الأبحاث إلى أن تناول الأفوكادو يوفر بعض الفوائد لمكافحة الشيخوخة. بحسب دراسة فإن تناول الأفوكادو يومياً لمدة 8 أسابيع يحسن مرونة البشرة ويشدّها.



2. الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تفيد البشرة. ويستخدم مزيج الطماطم مع الزبادي لصنع قناع وجه طبيعي.



ويساعد تناول الطماطم أيضاً في منح البشرة نضارة وشباباً. ووجدت دراسة عشوائية مضبوطة أن تناول معجون الطماطم يساعد في جعل البشرة أكثر مقاومة لأضرار أشعة الشمس.



3. التوت

من المعروف أن التوت يفيد صحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وقد يساعد أيضاً في حماية البشرة من تأثيرات الطقس.



وقالت كاثرين بايبر، أخصائية التغذية في مركز "ذا إيج ديفاينج دايتيشن": تحتوي "الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر والتوت الأسود على مضادات الأكسدة، والتي تشير الدراسات إلى أنها قد تمنع تلف الجلد وتحميه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والملوثات".

تم نسخ الرابط





