الثلاثاء 2026-04-14

لمحبي القهوة.. سر بسيط يحسّن مزاجكم ويطرد التوتر!

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أظهرت تقارير طبية حديثة أن الاعتدال في تناول القهوة يلعب دوراً إيجابياً في الصحة النفسية، حيث يساهم في تقليل مستويات التوتر وتحسين المزاج العام للأفراد بشكل ملحوظ.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن مادة الكافيين، عند استهلاكها بكميات موزونة، تعمل كمنبه للجهاز العصبي المركزي، مما يعزز من إفراز هرمونات مرتبطة بالشعور بالراحة واليقظة. كما تساهم القهوة في تحسين الوظائف الإدراكية وزيادة القدرة على التركيز، وهو ما يساعد في مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية.

وشددت التوصيات على أن سر الاستفادة من هذه الخصائص يكمن في الاعتدال، إذ إن الإفراط في الشرب قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل القلق أو الأرق، بينما يظل الالتزام بجرعات محددة وسيلة فعالة لتعزيز الصحة النفسية والمزاج الإيجابي.
 
 


