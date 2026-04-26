لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها

ويحتوي اللوز الأخضر على مضادات أكسدة، إذ يضم مركبات البوليفينول التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.
كما تشير دراسات غذائية إلى أن تناول اللوز يرتبط بخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
وبفضل احتوائه على نسبة جيدة من الألياف في قشرته الخضراء، فإنه يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، إضافة إلى دعم صحة الجهاز الهضمي.
ويُعتبر اللوز الأخضر خيارًا مناسبًا للأنظمة الغذائية الهادفة إلى إنقاص الوزن، نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية أقل مقارنة باللوز المجفف.
كما يمدّ الجسم بعناصر غذائية مهمة مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر أساسية لدعم وظائف العضلات والجهاز العصبي.
ورغم فوائده المتعددة، يُنصح بتناوله باعتدال، إذ قد يؤدي الإفراط في استهلاكه لدى بعض الأشخاص إلى اضطرابات هضمية نتيجة بعض المركبات الطبيعية الموجودة فيه.
