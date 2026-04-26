لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها

تعبيرية
 
الأحد، 26-04-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   يُعدّ اللوز الأخضر من الثمار الرائجة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا خلال فصل الربيع، ويتميز بقيمته الغذائية وفوائده الصحية المتعددة.

اضافة اعلان


ويحتوي اللوز الأخضر على مضادات أكسدة، إذ يضم مركبات البوليفينول التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.


كما تشير دراسات غذائية إلى أن تناول اللوز يرتبط بخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.


وبفضل احتوائه على نسبة جيدة من الألياف في قشرته الخضراء، فإنه يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، إضافة إلى دعم صحة الجهاز الهضمي.


ويُعتبر اللوز الأخضر خيارًا مناسبًا للأنظمة الغذائية الهادفة إلى إنقاص الوزن، نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية أقل مقارنة باللوز المجفف.


كما يمدّ الجسم بعناصر غذائية مهمة مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر أساسية لدعم وظائف العضلات والجهاز العصبي.


ورغم فوائده المتعددة، يُنصح بتناوله باعتدال، إذ قد يؤدي الإفراط في استهلاكه لدى بعض الأشخاص إلى اضطرابات هضمية نتيجة بعض المركبات الطبيعية الموجودة فيه.

 
 


gnews

استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

ب

عربي ودولي تقرير عبري: صواريخ مصرية لضبط الأمن الإقليمي بالخليج

وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته

منوعات وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا

سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

لمُستخدمي "آكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

تكنولوجيا لمُستخدمي "إكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

ل

عربي ودولي مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد

إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

أخبار محلية إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

ؤ

عربي ودولي زعيم كوريا الشمالية يختبر القوة التدميرية لوحدات المشاة الخفيفة



 
 






