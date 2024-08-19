لمدة 40 يوما.. محاذير يجب تجنبها خلال فترة النفاس

الوكيل الإخباري- يعتبر النفاس هي الفترة التي تمر بها السيدات بعد الولادة، سواء الطبيعية أو القيصرية، وعادةً ما يحدث فيها العديد من التغييرات الهرمونية، الأمر الذي يتطلب منهن المتابعة مع الطبيب المختص، حتى لا يصبن ببعض المضاعفات.

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يقول الدكتور ساجد محمد المظالي، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر، إن النفاس هي الفترة التي تبدأ بعد نزول الجنين والمشيمة والأغشية، وتستمر لمدة 40 يومًا بعد عملية الولادة، مشيرًا إلى خطورة هذه الفترة التي يزيد فيها فرص إصابة السيدات بالحمى، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة.



ويؤكد المظالي أن هناك بعض المحظورات التي يجب على السيدات تجنبها خلال فترة النفاس، ومنها:

- تجنب الجلوس مع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية، نظرًا لضعف الجهاز المناعي خلال هذه الفترة، ما يجعل السيدات عرضة للإصابة بها.

- عدم بذل المجهود الشاق خلال فترة النفاس، لتجنب الإصابة ببعض المضاعفات.

- يجب التوجه إلى الطبيب المختص في حال وجود إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة أو الشعور بآلام شديدة بالبطن.

- الابتعاد عن التوتر والضغط العصبي، الذي قد يتسبب في الإصابة بالاكتئاب، نتيجة صعوبة فترة الحمل والولادة.

- تجنب تناول المنبهات، مثل القهوة والشاي، واستبدالها بالسوائل، خاصةً الحليب، لزيادة نسبة حليب الثدي.

- عدم تناول الوجبات السريعة، مع الحرص على استبدالها بالأنظمة الغذائية متكاملة العناصر الغذائية التي تحتاجها السيدات خلال فترة النفاس.

- تجنب تناول الأدوية إلا تحت إشراف الطبيب المختص، لأن بعض العقاقير قد تؤثر سلبًا على حليب الثدي، ما يهدد صحة الجنين ببعض المشكلات الصحية.