لمرضى السكري.. احرصوا على إضافة هذا المكون إلى نظامكم الغذائي!

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراج خل التفاح في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم.

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هل خل التفاح يرفع سكر الدم؟

في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن خل التفاح آمن ومفيد لمرضى السكري، مؤكدةً أنه لا يرفع سكر الدم، بل يساعد على تنظيم مستوياته.



وأضافت مروة أن خل التفاح يستمد قدرته على ضبط سكر الدم لدى مرضى السكري من الأسيتيك، وهو حمض يساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء وتثبيط الإنزيمات المسؤولة عن هضم النشويات.



وأشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى وجود سببين آخرين لقدرة خل التفاح على التحكم في مستويات سكر الدم، وهما "دوره الفعال في تقليل مقاومة الإنسولين بالجسم واحتواؤه على معدن المغنيسيوم."



وأوضحت أن خل التفاح يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد لدى مرضى السكري، لأنه يساعد على كبح الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.



وأكدت أن خل التفاح يوفر لمرضى السكري حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يعمل على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار بالجسم.



وكشفت أن مرضى السكري الذين يتناولون خل التفاح أقل عرضة للإصابة بالسرطان، لغناه بمضادات الأكسدة التي تكافح نشاط الشوارد الحرة في الجسم.



وأوصت مروة مرضى السكري بعدم تناول خل التفاح في صورته المركزة، مشددةً على ضرورة تخفيفه بالماء لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض التي قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.