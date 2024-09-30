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لمرضى السكري.. 3 بدائل صحية للمعكرونة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 08:08 ص

الوكيل الإخباري-   من الأفضل أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى السكري يحتوي على القليل من المكرونة أو خاليًا تمامًا منها، لأنها تتسبب في ارتفاع سكر الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الكربوهيدرات.

بدائل المعكرونة لمرضى السكري

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1- اسكواش السباغيتي
هناك نوع من قرع العسل يعرف باسم اسكواش السباغيتي، لأن لحمه يصبح خيطيًا بعد الطهي، لذلك فهو من البدائل الصحية للمعكرونة، خاصةً أنه يحتوي على القليل من الكربوهيدرات ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية.

2- الحبوب الكاملة القديمة
لا تشبه الحبوب الكاملة القديمة، مثل الكينوا، المعكرونة من ناحية الشكل، لكنها تتمتع بنفس نكهتها مع قيمة غذائية أفضل، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبروتين والفيتامينات والمعادن.

3- نودلز الخضراوات
يستطيع مريض السكري استبدال المعكرونة ببعض الخضراوات، عن طريق تقشيرها على هيئة لفائف أو شرائط، ولكن يراعى أن تكون غير نشوية، مثل الجزر والكوسا والكرنب، وطهيها باستخدام البخار.

نصائح لمرضى السكري لتناول المعكرونة
يجب على مرضى السكري اتباع بعض الإرشادات، لتناول المعكرونة بأمان، أبرزها:

- تناول المعكرونة البنية، لاحتوائها على كربوهيدرات أقل من المعكرونة البيضاء، فضلًا عن غناها بالألياف الغذائية.

- تناول المعكرونة المدعمة، لأن مكوناتها، مثل بياض البيض والعدس والشوفان وبذور الكتان والشعير، غنية بالألياف الغذائية والبروتين.

وإذا كان مريض السكري يرغب في تناول المعكرونة العادية، لا بد من الاطلاع على الحقائق الغذائية قبل الشراء، لاختيار الأنواع منخفضة الكربوهيدرات، مثل معكرونة الحمص، مع ضرورة عدم الإفراط فيها.

 

الكونسلتو

 
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